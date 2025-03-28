西部数据公司于今日公布了一项由Researchscape开展的全球调研。调研结果显示，全球有87%的受访者表示正通过自动或手动的方式来备份个人数据。在中国，这一比例达89%，其中，手动备份的比例达42%，位列全球第一。在全球层面，个人数据备份的三大主要动机分别为：担心丢失重要文件（83%）、释放设备存储空间（67%）和防范网络威胁（42%）。此外，全球19%的受访者表示是听从他人建议才开始备份。

在未实施数据备份的全球受访者中，有36%的人认为其不需要备份数据，30%受制于存储空间不足，29%认为备份过程耗时过长，23%不清楚如何备份。值得关注的是，对于中国受访者而言，存储空间不足是阻碍其进行数据备份的最主要原因，占比高达43%，凸显出中国消费者对更大容量存储的显著需求。此外，63%的全球受访者表示，如果有更加自动、简便的数据备份手段，他们会更频繁地备份数据。在中国，这一比例为70%。

在实施数据备份时，3-2-1备份策略是一种行之有效的方式，即消费者应拥有三份数据副本，分别存储在两种不同的介质上，并将其中一份副本存储于异地（如云端）。

鉴于免费的云存储空间有限，许多消费者转而采用多种存储手段并行的方式来保护其数据。调研结果显示，全球有78%的受访者表示其依赖于免费的云存储，但有60%的受访者已在过去半年内用完了免费的存储空间，且有56%的受访者不得不因此升级到付费扩容方案。此外，全球有35%的受访者认为云存储正变得越来越昂贵。这促使越来越多的消费者采用云存储和本地外置存储相结合的方式，以平衡数据保护需求和成本考量。外置HDD可在单个硬盘中提供高达26TB容量，为云存储提供了一种经济高效的补充解决方案。许多消费者已经开始采取此类方法——全球有45%的受访者使用外置HDD，同时有19%的受访者使用网络附加存储（NAS）。凭借多样化的存储方式，消费者既能拥有可靠的备份，又能够有效管理日益增长的云存储成本。

调研结果来自国际市场研究咨询公司Researchscape于2025年2月7日至25日所进行的一项在线调研，覆盖全球10个不同国家地区，共计6118名受访者（包括567名来自中国的受访者）。