近日，知名咨询机构GlobalData发布数据显示，2024 年从全球时尚市场的市场份额来看，SHEIN凭借数字化按需柔性供应链优势，成为增长最快的时尚零售商，与爱马仕和香奈儿成为去年时尚市场最大赢家。凭借1.53%的市场份额，SHEIN超越了ZARA、H&M和优衣库，仅次于耐克和阿迪达斯，成为全球第三大时尚零售商。

根据 GlobalData 的数据，尽管耐克是最大的零售商，市场份额为 2.85%，但这家运动巨头2024年的市场份额下降了0.15 个百分点。而SHEIN凭借高性价比与对时尚趋势的快速反应，市场份额增长了 0.24 个百分点，达到 1.53%，与爱马仕和香奈儿成为去年时尚市场最大赢家。

值得一提的是，SHEIN目前在全球四大时尚品牌中排名最高，另外三家品牌中Zara、优衣库表现良好，分别增长了0.05和0.04个百分点，H&M则下降了0.01个百分点。此外，LV、斯凯奇、Puma、New Balence也跻身前十，SHEIN是全球前十大时尚零售商中唯一的中国品牌。

此前，在线分析平台Semrush数据显示，2025年1月，SHEIN（shein.com）成为了全球访问量最大的服装时尚类购物网站，Just Style分析认为SHEIN将在2025年继续取得成功。