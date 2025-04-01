现在距离任天堂 Switch 首次亮相已经过去八年时间了。这款多模式游戏主机曾被视为大胆新概念，也是任天堂游戏机业务的一次重塑——起初让投资者感到不安——如今已显得相当平常。市场高保有量肯定起到了积极作用。自 2017 年以来，Switch 已经售出了 1.5 亿台，任天堂希望在 2025 年通过 Switch 2 延续这一成功。

随着我们越来越接近 Switch 2 专属直面会活动，让我们回顾一下该公司最初如何推销 Switch，以及它对该系统的功能做出了哪些承诺。

2016 年 10 月，任天堂揭开了 Switch 的神秘面纱，在此之前，该公司一直用代号“NX”来指代它。该公司通过一段视频展示了这款系统，重点突出了 Switch 最核心的特性：能够像连接电视的主机一样玩游戏，也能够随身带着玩。

任天堂在揭晓 Switch 时，主要聚焦于该主机的便携特性，不过也强调了一些其他特点。Joy-Con 手柄可以从主机上取下，插入到一个叫做 Joy-Con Grip 的外壳中，然后与朋友分享以进行多人游戏。最多支持八台主机相互连接，进行本地无线游玩。

任天堂当时宣传的其他功能包括：

左侧 Joy-Con 上有一颗撷取按钮，玩家可以按下该按钮即时截取游戏截图或片段，并在社交媒体上与朋友分享。此后，该功能被淡化了，因为任天堂在 2024 年取消了将截图发布到 X（前为 Twitter）的支持。

用于在游戏中使用 amiibo 人物的 NFC 触点和红外运动相机，可以检测附近物体的距离、形状和运动。红外运动相机最终被用于有限的游戏，如《1-2 Switch》《Nintendo Labo》《健身环大冒险》《超级舞动 瓦力欧制造》等。

“HD 震动”，任天堂称其拥有游戏手柄中最逼真的细微振动。“效果非常精细，例如，玩家在摇动 Joy-Con 时可以感受到玻璃杯中单个冰块碰撞的震动，”任天堂吹嘘道。“通过 HD 震动，你可以体验到仅靠视觉和声音无法实现的真实感。”

时任任天堂美国公司总裁兼首席运营官雷吉·菲尔斯-埃米 (Reggie Fils-Aime) 表示：“任天堂 Switch 让游戏玩家可以随心所欲地玩游戏。它通过开放无边界游戏的概念，为游戏开发者提供了新的能力，让他们能够将自己的创意愿景变成现实。”

该公司还透露，随后将推出名为 Nintendo Switch Online 的在线多人游戏服务，以及一款将于 2017 年夏季推出的手机 App，该应用将“让用户邀请朋友在线玩游戏、设定游戏聚会并与其他 Switch 玩家聊天”。

任天堂在发布会上重点介绍了六款游戏，包括第一方和第三方软件：《塞尔达传说 旷野之息》《上古卷轴 V：天际》《马力欧赛车 8 豪华版》《NBA 2K18》《超级马力欧 奥德赛》以及《斯普拉顿 2》。

2016 年 12 月，雷吉在美国电视节目上展示了 Switch，让《今夜秀》主持人吉米·法伦（Jimmy Fallon）体验了《塞尔达传说 旷野之息》。雷吉告诉兴奋的法伦，他可以“以任何想要的方式玩游戏”，并吹嘘《荒野之息》“只要你能看到，你就能去那里”的开放世界。

当然，雷吉也对 Switch 游戏机本身大加赞赏，戏剧性地展示了在电视上玩游戏然后立即切换到便携模式并随身携带的功能。

在 Switch 发售前的几个月里，任天堂继续大力宣传，解释了该系统的三种游玩模式——电视模式、桌面模式和手持模式。官方硬件概述视频简要展示了任天堂的宣传信息：你可以借助 Switch 独特的动作感应和红外感应手柄“切换并玩”游戏，体验像《ARMS》这样的独特游戏，也能玩像《马里奥赛车 8 豪华版》这类的传统游戏。

发售后，任天堂 Switch 很快证明了自己的实力，据雷吉在 CBS 的《今晨》节目采访中所述，它取得了“任天堂历史上在发布后的前五天销量最高的成绩”。在那一次电视露面中，雷吉再次谈到了Switch 的“游戏规则改变者”之处在于，玩家既可以有“大屏体验”，也可以在“出租车、Uber、地铁等任何地方”玩游戏。

他也谈到了任天堂的家庭友好型战略，以及该公司长期以来为“5 岁至 95 岁”玩家制作游戏的宗旨。这一宗旨来自已故的岩田聪，他指示任天堂的游戏设计师迎合所有可能的玩家，而不仅仅是那些从 8 位时代就陪伴任天堂成长并坚持玩到今天的人。

足以说，任天堂一直在向消费者传达这样的信息：Switch 可以在任何地方、以任何方式、由任何人玩。到目前为止，任天堂似乎仍坚持在 Switch 2 上采用同样的策略，尽管数千万粉丝现在都已经很清楚这一信息。但任天堂还有更多话要说，该公司计划如何在未来几年保持人们对主机-掌机混合体概念的兴趣。这一点我们很快就会知道了。