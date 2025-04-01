时隔将近一年时间，Soul App旗下Just So Soul研究院再次面向年轻群体发起AI相关调研，共回收3680份有效反馈，并将结果梳理总结为《2025 Z世代AI使用报告》。该报告聚焦年轻人对AI认知和使用的改变，以及这种变化背后个体如何重塑与新技术相处的范式。

参与此次调研的年轻人中，约四成存在“AI焦虑”。作为“AI原生代”，Z世代呈现出与新技术共生的状态，参加调研的年轻人中超九成已习惯在工作学习时使用AI辅助创作；约两成年轻人已经通过AI赚到钱。

使用AI获取情绪价值方面，参加调研的年轻人中，超七成愿意和AI虚拟人做朋友，约六成年轻人拥有虚拟伙伴，参与调研的Z世代人均1.8个AI朋友，此外，超八成在AI辅助下建立了真实关系。

特别是伴随着DeepSeek的破圈和AI应用的进一步普及，现阶段，年轻人对AI的认知和了解不断拓展。此次调研数据显示，Z世代中对AI技术非常了解（包含从事相关行业、研究或熟练使用相关产品）的群体占比为23.8%。而根据《2024 Z世代AIGC态度报告》，一年前，这个群体占比仅为3.53%。

了解AI的同时，年轻人更是将AI快速应用到日常生活中，工作/学习时的效率辅助工具（55.6%），创意支持、灵感辅助（39%），娱乐休闲例如和AI虚拟角色互动获得情感陪伴（38.9%），辅助社交和人际关系例如生成适合的互动话术（32.8%）是当下最主要的四大AI功能使用场景。

在接受调研的年轻人中，95%的年轻人已经习惯在工作学习时使用AI辅助创作，其中55.4%会频繁使用。而且从不同的代际对比分析来看，比较明显的趋势是，基本上越年轻越频繁在生活中使用AI。

在使用AI对工作生活产生具体的提效评估上，近八成参加调研的年轻人表示AI提升超50%工作学习效率。其中，30.8%认为AI的使用为自身的工作学习带来了非常大的提升，几乎实现了100%提效，仅有3.6%的年轻人表示“没有明显提升，AI的帮助不是很大”。

在通过AI赋能工作、创造经济价值外，AI还通过情感陪伴带来情绪价值。根据此次调研，近四成年轻人每天使用AI产品获得情感陪伴，其中，“非常频繁，每天使用多次”和“比较频繁，每天使用一次”的选择占比分别为22.1%和20.8%，仅5.5%的年轻人表示对AI陪伴类的产品不感兴趣。

特别是和传统观念中“女性更需要AI获得情感陪伴”的认知不同，数据显示，男生频繁使用AI获得情感陪伴比例更高，两者比例分别为45.6%（男）和37.2%（女）。在和AI互动的年轻人中，有26%认为目前的AI产品能够完全满足自身的情感诉求，45.7%则表示一定程度上能够满足，仅5.9%认为完全不能满足。

在年轻人看来，AI社交同样有效赋能了现实中的真实关系网络。报告显示，超八成年轻人表示在AI辅助下建立了真实关系。具体来说，主要的方式包括了，“AI帮助生成更合适有趣的反馈，和对方顺利聊天破冰 ”（43.6%），“AI帮助提供了话题建议和情感咨询/支持，让双方持续聊天，沉淀关系 ” （39.9%），“AI帮助匹配到了兴趣相投的人，成为了现实朋友 ”（37.7%）等。