微软首席执行官萨蒂亚·纳德拉 (Satya Nadella) 将公司人力资源主管凯瑟琳·霍根 (Kathleen Hogan) 调往负责公司战略的新职位。微软前不久在一份内部备忘录中宣布，霍根将直接向纳德拉汇报，负责战略与转型事务。

霍根已在微软工作了二十多年，过去十年担任公司的首席人事官。她在纳德拉于 2014 年成为首席执行官后不久，便接手了人力资源主管一职，并帮助微软迎来了新的工作文化。如今，霍根必须在微软的人工智能时代快速变化中指引战略方向。

微软已经有一段时间没有专职人员来负责公司战略了，所以这是有趣的变化。我不得不回想马克·佩恩（Mark J. Penn）和史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）时代，才能找到一个与霍根承担的角色有些相似的职位。佩恩负责微软面向消费者业务的战略，在 2015 年离职之前，他是该公司反 Google“Scroogled”行动的幕后推手。不过，我认为我们不会在霍根身上看到任何类似的事情。

“[霍根]在外界被视为一位有影响力的人力资源领导者，她改变了文化和职场。”纳德拉在备忘录中写道。“凯瑟琳将与高层领导团队合作，规划我们转型的下一阶段，这需要解读外界并重新定义内部。”

我认为“解读外界”指的是人工智能对微软带来的技术变革，以及目前席卷美国的一些政治风向。过去十年里，霍根在管理微软的各种文化变革、公司优先级调整以及多轮裁员等方面已经承担了繁重的工作。

不过，霍根似乎并没有被边缘化。纳德拉说：“凯瑟琳和我一直在讨论这次过渡和继任计划。”艾米·科尔曼（Amy Coleman）在过去四年中一直负责微软多个部门的人力资源运营，现在她被提拔为首席人事官。科尔曼还将加入微软的高级领导团队，直接向纳德拉汇报。

随着负责业务拓展、战略以及微软 M12 基金（旗下风投基金）的负责人克里斯·杨（Chris Young）在 3 月底离职，科尔曼的晋升填补了高级领导团队空缺。微软此番没有透露更多关于霍根新职位的信息，但随着这家软件巨头的规模不断扩大，面临着更为复杂的抉择，我确信，在该公司准备庆祝成立 50 周年并展望未来 50 年之际，霍根的经验将是确保员工处于正确岗位的关键。