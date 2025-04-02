小米SU7在高速公路上发生事故起火致车上3人遇难的事故引发关注。

据澎湃新闻此前报道，针对该起事故，4月1日，安徽省铜陵市高速公路三大队回应，专案组已介入调查。随后，小米公司公开发布“SU7高速事故致3人遇难”事发前后信息摘要，事故原因尚待警方进一步调查。

4月2日上午，记者致电小米汽车官网客服热线，询问小米SU7搭载的是什么厂家生产的电池。客服人员回应称，小米SU7分为标准版，Pro版以及Max版。其中标准版搭载的是弗迪刀片电池或宁德时代电池，“两种电池混装的，是随机安装的，车主在购车时不能选择。”前述客服人员补充道，Pro版以及Max版仅搭载宁德时代生产的电池。

随后，记者向小米官方客服询问今早宁德时代发文回应称“涉事车辆搭载的不是宁德时代的电池”是否属实时，前述客服回应称目前客服方没有得到更详细的消息，对于事故涉事车辆搭配的是哪款电池，暂时无法得知，后续可关注小米官方公示。

其后，记者致电弗迪电池官网上查询到的公开电话，即比亚迪客服中心热线。当记者询问涉事车辆搭载的是否为弗迪电池，客服人员回应称：“不是业务部门是查不到此类信息的”。比亚迪客服人员表示，相关问题需咨询电池厂的工作人员，但电池厂家并不对外联系，会帮忙反馈问题并让记者等待后续回电。

记者从小米汽车官网了解到，小米SU7参数配置表中，未明确写出各版本电池的供应商，仅列出了电池类型等信息。标准版配备73.6kWh的磷酸铁锂电池，Pro版搭载94.3kWh磷酸铁锂电，Max版搭载101kWh的三元锂电池。三个版本均采用CTB一体化电池技术。

澎湃新闻此前报道，小米汽车1日晚间表示，基于目前已知情况，仅能确定，事故车起火并非部分网传的“自燃”，推测系猛烈撞击隔离带水泥桩后，整车系统严重受损导致。“我们尚未接触到事故车辆，目前暂时无法进行进一步的深入分析。”

此前据小米官网宣称，小米全系汽车采用全新CTB电芯倒置技术，可以实现在极端情况下快速向下释放能量，最大程度保证乘员舱安全。根据说明，这款电池拥有3层顶部支撑、3层侧碰防护、8层底部防护结构，总计14层的硬核物理防护，最高可抵抗1000°C的高温，“在电池结构安全上，最难应付的是侧碰和刮底。小米CTB一体化电池技术拥有总计14层的硬核物理防护，面对2倍载荷振动、3.6倍冲击、48倍泡水的最严苛的叠加测试之后仍能完成IP6K9K的密封测试。”

来源：澎湃