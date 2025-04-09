里德海姆公司（Needham）分析师劳拉・马丁表示，如果苹果开始在美国生产其标志性的 iPhone，成本将大幅飙升。她发表此番评论之际，苹果股价大幅下跌，投资者担心唐纳德・特朗普总统的关税政策会导致成本大幅上涨。

美国总统特朗普认为，苹果公司可以在美国生产其标志性的 iPhone，以避免新的关税。但里德海姆公司的分析师劳拉・马丁并不认同这一观点。

周二，在《交易台》节目中，针对白宫新闻秘书卡罗琳・莱维特提到的这家科技巨头将 iPhone 生产带回美国一事，马丁回应称：“我认为这行不通。”马丁表示，如果苹果开始在美国生产其标志性产品，成本将大幅飙升。她并不是华尔街唯一提出这一担忧的人：韦德布什证券公司（Wedbush）的分析师丹・艾夫斯称，如果在美国生产，一部 iPhone 的售价将高达 3500 美元。此外，马丁称，苹果将供应链转移到美国的过程将需要数年时间。大多数供应链专家表示，完全在美国生产 iPhone 是不可能的。

当一名记者询问有关 iPhone 生产转移的问题时，莱维特周二表示，特朗普希望将制造业岗位带回美国。具体而言，她称特朗普认为美国拥有在国内生产这款智能手机所需的劳动力和资源。谈到特朗普对于在美国生产 iPhone 的立场时，她说：“他认为我们拥有劳动力，拥有所需的人力，也拥有相应的资源来做到这一点。”

莱维特还补充道：“而且，如你所知，苹果已经在美国投资了 5000 亿美元。所以，如果苹果认为美国无法做到这一点，他们可能就不会投入这么一大笔资金了。”

马丁发表这番评论时，由于苹果的生产业务受海外市场影响较大，投资者纷纷抛售苹果股票。苹果的其他生产地，如印度和越南，也面临着关税问题。马丁表示，总体而言，特朗普的关税政策将使苹果的成本上涨约 50%。

来源：新浪财经