近期，科技行业的两则消息引发广泛关注。一则是微软的合资公司微创软件，受微软全球战略布局调整影响，相关项目工作同步终止，涉及全国多地员工，这一变动不仅冲击了微创软件的业务架构，也引发外界对微软在华业务走向的诸多猜测。

另一则消息同样令人侧目，微软不再向华大基因提供办公软件应用程序，包括 Word、PowerPoint、Excel 和 Teams 在内的 Office 365 服务均无法对华大基因员工开放 。

甚至有消息称”微软将停止中国运营”，引发了舆论关注。微软此前也紧急辟谣，明确表示此”信息不实”。

微软自 1992 年踏入中国市场以来，已历经三十余载风雨，构建起丰富多元的业务版图，在操作系统、办公软件、游戏娱乐等诸多面向消费者的业务领域，都曾留下浓墨重彩的印记，深刻影响着中国消费者的数字化生活方式。

当下，在复杂多变的全球经济、政治格局以及激烈的市场竞争环境交织作用下，微软在中国的消费者业务正站在变革的十字路口，其发展态势的每一个细微变化，都备受各界瞩目。

正好借此机会，让我们来盘点一下现阶段微软在中国的主要消费者业务都有哪些。

Windows

这是微软的核心产品之一，在中国拥有广泛的用户群体。其不断推出新版本和更新，如 Windows 10、Windows 11 等，为用户提供了易用的计算机操作系统环境。Windows 系统支持多种软件，并且与微软的其他产品和服务（如 Office 办公软件）有良好的兼容性，满足了用户在工作、学习和娱乐等方面的多样化需求。

Windows 11 还集成了微软自家的 Microsoft 365、Edge 浏览器、搜索引擎必应（bing）、Outlook 邮件服务等产品。

Microsoft 365

前身为 Office 365，是微软推出的一套集成了多种办公软件的订阅服务，包括 Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote 等。它提供了强大的文字处理、电子表格、演示文稿制作、电子邮件管理等功能，方便用户进行文档编辑、数据处理、演示汇报等工作。Microsoft 365 还支持多平台使用，用户可以在不同的设备上同步和访问自己的文档，提高工作效率。

套件中还包含 Copilot AI 助手，帮助用户在 Word、Excel、PowerPoint 等应用程序中更高效地完成任务，如文档撰写、数据分析、演示文稿设计等。此外，微软还计划将 Copilot 扩展到更多的应用场景中，为用户提供更加智能化的服务。

Microsoft 365 中的 Designer 是一款 AI 图像编辑工具，可以帮助用户快速生成高质量的图像内容，如海报、社交媒体图片等，无需专业的设计技能。

Surface

包括 Surface Pro、Surface Laptop、Surface laptop Go、Surface Laptop Studio 等不同类型的笔记本电脑和二合一设备。这些产品具有轻薄便携、性能强劲等特点，适用于办公、娱乐等多种场景。

Xbox

微软在国内销售 Xbox Series X、Xbox Series S 等游戏主机的行货版本，以及配套的无线控制器、耳机等周边设备。同时，该公司也与合作伙伴合作发行少量国行版游戏。

Skype 与 Teams

Skype 是一款支持语音和视频通话的通讯软件，早期由 TOM 在线运营，2013 年起由光明方正与微软合作运营，后由时光谱接手。2011 年 5 月 10 日，微软以 85 亿美元价格收购 Skype。2025 年 2 月 28 日，微软宣布 Skype 将于同年 5 月 5 日终止服务，务求专注发展旗下另一款通信应用 Teams。

协作平台 Teams 旨在为团队提供集成的沟通与协作体验。它集成了聊天、视频会议、 文件存储 (包括文件协作)、Microsoft 365 等功能，方便用户在一处进行高效协作。

最后顺带一提，2024 年 7 月，微软关闭了全国所有线下授权门店，仅保留电商渠道，对中国大陆市场的渠道进行了整合。