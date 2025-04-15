4月15日，支付宝联合魔搭社区率先在国内推出“支付MCP Server”服务，让AI智能体一键接入支付能力，打通从AI服务到AI商业化的“最后一公里”。据测试，AI开发者可以使用自然语言接入支付宝支付服务，快速实现AI智能体内的支付。目前该产品在魔搭社区MCP广场、支付宝百宝箱、支付宝开放平台等平台首发上线。

据悉，MCP框架作为一种开放协议，定义了 AI 模型如何调用外部工具、获取数据以及与服务交互。有望成为AI时代的“HTTP协议”，可大幅提效AI应用开发、加速生态扩展。

据介绍，支付宝为AI智能体场景提供了基于MCP Server下的支付服务，使AI助手能够直接与支付宝支付无缝连接，助力AI开发者实现AI智能体快速接入支付能力。

目前，支付宝“支付MCP Server”支持移动端和网页端两种支付场景，满足当前大部分智能体的支付需求。用户可以简单通过自然语言进行支付、查询支付状态、发起退款等操作。总结来看包括了四个特征：