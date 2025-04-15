4月15日凌晨，OpenAI正式推出GPT-4.1系列模型，包括标准版GPT-4.1、轻量高效的GPT-4.1 mini和超小型性价比之选GPT-4.1 nano。

GPT-4.1系列在多模态处理、代码能力、指令遵循和成本方面实现显著提升。其最大亮点是支持100万token的上下文处理能力，是GPT-4o的8倍，这也是OpenAI首次发布长窗口模型。这一突破使得模型能够处理超长文本，如8套完整的React源码或成百上千页文档，适用于法律、金融、编程等领域的复杂任务。

GPT-4.1系列在提升性能的同时，价格更具竞争力。GPT-4.1 相比 GPT-4o 价格降低 26%，而GPT-4.1 Nano 作为最小、最快的模型，价格也最便宜，每百万 token 的成本仅为12美分。

目前，GPT-4.1系列仅通过API提供，已对所有开发者开放。Windsurf决定为所有用户提供一周免费体验，随后以大幅折扣继续提供该模型。

不过，此次新发布的模型命名逻辑引发不少人吐槽，Open AI 不久前刚发布GPT-4.5，还夸赞GPT-4.5是比4聪明10倍的模型，转眼就又推出了 GPT-4.1，而且这次没说明，为何数字命名又倒退了。

不过，此次发布也意味着OpenAI正逐步淘汰旧模型，GPT-4.5预览版将于7月14日从API中下线，而GPT-4.1或将成为主流To B服务模型。

来源：界面