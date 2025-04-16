全球营销衡量与体验管理平台 AppsFlyer 近日发布了《2025 移动 App 留存现状基准报告》，深入分析了 2024 年全球应用市场的用户留存趋势。​报告基于 1,100 款应用、106 亿次安装和 46 亿次应用打开的数据，揭示了在竞争日益激烈和隐私政策日趋严格的背景下移动应用留存率的变化情况。

留存率整体趋稳，iOS 平台表现优于 Android

报告显示，2024 年整体应用留存率与 2023 年相比略有下降或持平。​Android 平台在安装后第 1 天和第 3 天的留存率分别下降了 4% 和 2%，但在第 14 天 和第 30 天趋于稳定，甚至有所回升。​相比之下，iOS 平台的留存表现更为平稳，各关键时间点的留存率波动极小，且普遍高出 Android 约 46%。​

应用类别留存表现分化明显

在 Android 平台上，教育和社交类应用的留存率显著上升，约会、教育和社交媒体类应用的年同比留存率分别上涨了 35%、29% 和 23%。​而生产力工具、出行交通和生活方式类应用的留存率则分别下降了 13%、12% 和 11%。​在 iOS 平台上，阅读和健身相关应用表现亮眼，新闻杂志类同比增长 24%，健康与健身类增长 22%，图片视频类增长 20%，而​博彩类应用的留存率则下降了 45%。

发达市场与发展中市场留存差距显著

从第 30 天的留存数据来看，发达市场整体遥遥领先。​在 Android 平台上，日本的第 30 天留存率达到 4.15%，远高于英国的 2.73%。​法国、德国等其他发达市场的留存率也高于全球平均水平。​相比之下，越南、尼泊尔和印度尼西亚等发展中市场的留存率则低于平均值。​

提升用户留存的六大策略

报告提出了以下六大策略，帮助应用开发者和营销人员提升用户留存率：