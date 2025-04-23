对于标题中的这个问题，尽管并未说明，但Groundup.ai的回答应该是，“是的”。

动点出海获悉，总部位于新加坡的人工智能初创公司Groundup.ai已于近日宣布获得了一笔425万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资由Tin Men Capital领投，Wavemaker Ventures及SEEDS Capital参投。Groundup.ai在声明中表示，将利用这笔资金加速其人工智能解决方案对制造业、海事、国防、石油、天然气等传统行业领域的适用。

正如我方之前报道指出，成立于2021年的Groundup.ai主要致力于通过工业物联网和人工智能技术帮助传统企业减少工业资产（比如重型机械）的意外停机状况。

据介绍，Groundup.ai工业人工智能解决方案能够从设备健康声音检测、预测性维护、状态性维护、计算机视觉识别、载具安全监测等方面帮助企业降低非计划停机的出现概率，并同时提升工作场所的安全性。

作为Groundup.ai的特点，正如Groundup.ai创始人兼首席执行官Leon Lim指出，“我们不仅优化维护，更致力于变革工业运营方式。Groundup.ai团队非常高兴能够为维护团队提供工具，使每项资产在具备智能化和自我监控能力的同时，也能够在故障发生前就进行预测···”

作为Groundup.ai的成立背景，该公司曾表示，传统意义上而言，创新和工业领域之间会有着一定的隔阂，因为人才往往会转向更“酷”的行业。而基于这一点，Groundup.ai希望能够为这个看似不那么火热的领域带来一些改观，通过人工智能技术帮助工业企业的员工能够更好的完成工作，无论是管理其工业资产还是维系工作环境的安全。

根据声明，Groundup.ai称，其解决方案已为众多客户节省了数百万美元，且已被东南亚和中东地区的跨国公司和政府关联实体成功部署。而根据官网信息介绍，Groundup.ai在亚太地区的业务遍及中国（广东）、越南、菲律宾、印尼、新加坡、印度等地的制造、研发、工程、服务支持等工业行业领域。

再作为本次的融资背景，声明称，随着企业面临运营成本上升、熟练劳动力短缺以及最大限度延长正常运行时间的压力，当下，业内对智能工业解决方案的需求日益增长。而面对这样的问题，Groundup.ai 认为，其人工智能平台能够提供一种将预测性维护与实际部署相结合的有效方案。