当任天堂公布 Switch 2 售价为 450 美元时，我最初的反应是惊讶，然后陷入了沉思。“为什么贵了这么多？”我心想，“为什么日语专用版的售价更低？”

Switch 2 的日语专用版（49980 日元）和多语言版（69980 日元）价格相差近千元（人民币）。前者只能使用日语作为系统语言，且只能登录日服账号、商店。如果你会日语的话，它是很好的选择，毕竟便宜了很多。（甚至有网友戏称日语版为“多邻国学习版”。）

任天堂这回又开始搞所谓的“锁区“政策，尽管我不太喜欢这个主意。如果任天堂不锁区，外国人就可以利用日元疲软在世界各地购买和倒卖日版游戏。相信任天堂此番推出两种版本的主机，一定考虑到了这一点。

你一定好奇 Switch 2 为什么相比初代变贵了。相信我，我和你同感。

通货膨胀？我们很自然会想到这个因素。根据北美任天堂玩家与产品体验副总裁 Bill Trinen 最近的采访内容，我们可以略探一二。

Trinen 在采访中谈到，通货膨胀影响着一切，“智能设备的价格比 2000 年代中期它们刚兴起的时候贵多了”。他说，“当你往一台设备中加入更多科技时，就会带来额外的成本，尤其是在当下的大环境中。“比如 Switch 2 的带有鼠标功能的新 Joy-Con 和系统级语音聊天，都增加了成本。

顺带一提，索尼此前宣布 PS5 在英国、欧洲、澳大利亚和新西兰市场涨价。本月早些时候，索尼还提高了 PS Plus 会员服务的价格。最直接的影响，就是以后玩游戏的成本会越来越高。

关于日语专用版，Trinen 说，任天堂在在全球范围的考量是：各个地区的市场环境分别是什么样的？市场环境会受到哪些因素影响？以及什么样的定价方案最适合当地市场？而在这件事情上，由于一些日本市场特有的情况，任天堂想要找到一种既能满足该市场的需求，同时不产生更广泛影响的方式。

另一方面，游戏也涨价到 80 美元。在此之前大型游戏的价格基本为 60 美元。2023 年的《塞尔达传说 王国之泪》打破这一传统，将价格提高到了 70 美元。而仅仅两年后，Switch 2 首发护航大作《马力欧赛车 世界》的价格又涨到了 80 美元。针对这个问题，Trinen 表示，任天堂在决定游戏价格时会单独进行评估，而非所有游戏采取统一的定价策略，具体价格会取决于多个因素。

但并非所有游戏都会涨到 80 美元。

他说，任天堂会考虑这款游戏会提供怎样的体验？玩家能从中获得什么样的乐趣？游戏长度是多少？游戏的内容量如何？深度如何？“然后我们会判断整个游戏体验的价值，并以此来制定合理的价格。一个很好的例子就是 Switch 上的《王国之泪》。我们确实给它定了更高的价格。但这并不意味着 Switch 上的游戏全都会突然涨到那个价格。”

对于《马力欧赛车 世界》和《咚奇刚 蕉力全开》这样的游戏，Trinen 说公司基于游戏体验的价值来决定售价，但同时也会结合当前大环境中影响价格的种种因素。

正好也是游戏涨价的话题，索尼 PlayStation 前首席执行官肖恩·莱登（Shawn Layden）最近在接受 PlayerDrive 视频采访时谈了谈他的看法。他说，如果考虑到通货膨胀因素，游戏价格实际上已经下降了。

他提到 1999 年的 59.99 美元相当于现在的 100 美元左右。“所以，与你的生活成本相比，你的购买力现在比以前小得多。但公司一直不愿意提高价格，因为——我当时也在其中——他们本应该在每一代游戏机推出时，将软件价格提高 5 美元，并将其作为惯例，那么到现在价格早就达到 90 美元了。”

尽管听起来有些令人不悦，但莱登的观点确实有一定道理。在 SNES / MD 时代，游戏的价格就已经在 60 到 80 美元之间，这一标准价格一直持续到 PS5 和 Xbox Series 时代，也就是说，游戏价格在 20 到 30 年的时间里都没有上涨。

最后回到主机涨价的话题，我认为，任天堂之所以能承受 450 美元的 Switch 价格，更主要的是因为真正的竞争对手很少。索尼和微软短期内都不会推出真正意义上的 PlayStation 或 Xbox 掌机版，而掌上电脑制造商仍在努力击败 Steam Deck，更不用说 Switch 了。 （有时任天堂一个月的 Switch 销量比其它掌机一年的销量还要多。）

此前美国总统特朗普给予任天堂等公司 90 天的关税豁免期，这段时间涵盖了 Nintendo Switch 2 将于 6 月 5 日发布的日期，任天堂或许可以鱼与熊掌兼得。

上周，任天堂宣布美国地区 Switch 2 预购日期敲定为 4 月 24 日（之前延期了，原定 4 月 9 日），主机价格维持不变，但周边配件的价格“因应市场条件的变化”有所上调。关键词？关税。

任天堂最终还是按照承诺的价格发布，但他们可以将之后的任何涨价都归咎于特朗普。