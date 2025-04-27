据财联社，4月26日消息，知情人士透露，马斯克旗下xAI控股公司正在与投资者洽谈，计划为其整合后的AI初创公司（xAI）及社交媒体业务（X平台）筹集约200亿美元资金。

数据提供商PitchBook指出，若交易达成，该公司估值将突破1200亿美元，成为继OpenAI今年初400亿美元融资后，全球初创企业史上第二大单轮融资。

xAI 控股是2025年3月由社交平台X（原推特）与马斯克的人工智能公司xAI合并成立。xAI以全股票交易的方式收购了X（推特），此次交易中xAI的估值为800亿美元，对X的估值为330亿美元。

去年12月，据报道，根据一份监管文件显示，马斯克旗下的人工智能初创公司xAI已经成功筹集了60亿美元资本，完成了这轮持续数月的融资后，xAI的估值超过了400亿美元。按着马斯克的说法，xAI成立两年多以来，以前所未有的速度和规模构建模型和数据中心，迅速成为全球领先的AI实验室之一。X则是一个数字城镇广场，超过6亿活跃用户。两者合二为一后，数据、模型、算力和分销、人才都将整合。xAI的核心产品为聊天机器人Grok，该模型依托X平台海量数据训练，具备实时性、幽默感及争议性话题处理能力。此外，xAI正探索将AI技术嵌入X平台的广告系统、内容推荐算法及用户交互场景，打造“社交+AI”的闭环生态。

有知情人士透露，本轮融资的部分资金将用于偿还马斯克在2022年将推特私有化时产生的债务。数据显示，截至2024年底，X平台每年需支付超13亿美元的利息，仅2025年3月便已偿还约2亿美元债务。通过此次融资，xAI有望缓解债务压力，并为X平台与AI业务的协同发展提供资金支持。

来源：界面