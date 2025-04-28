首席分析师克雷格・莫菲特认为，任何将美国 iPhone 组装业务迁至印度的计划都是不现实的。

他质疑此举如何能降低与关税相关的成本，因为 iPhone 的零部件仍将在其他国家生产。莫菲特认为，向印度实现多元化发展并非易事。他告诉客户，苹果的供应链仍将依赖，而且可能会面临阻力。

他在给客户的信中写道：“关键是，全球贸易战是一场双线战争，影响成本和销售。将组装业务迁至印度可能（我们强调是可能）有助于解决前者的问题。而后者最终可能是更大的问题。”

他说：“我不认为自己是最大的苹果空头。我对苹果评价很高。我对苹果的担忧更多在于估值，而非公司本身。”

他说：“这一切都不是因为苹果是一家糟糕的公司。他们仍然拥有出色的资产负债表和强大的消费者业务。只是现实情况是，当你是一家产品公司，你的产品将被征收高额关税，而且你正进入一个由于宏观经济原因，消费者需求可能至少会有所放缓的市场时，没有什么好的解决办法。”

莫菲特指出，苹果也没有得到运营商的帮助来缓冲关税的冲击。他补充说：“潜在的价格上涨还会造成需求受损。记住，本周美国电话电报公司（AT&T）、威瑞森电信（Verizon）和 T – Mobile 都表示，他们不会承担手机关税的额外成本。消费者将不得不为此买单。所以，你会看到一些需求受损的情况，表现为手机持有时间更长、升级换代速度更慢 —— 所有这些都可能会下调明年的共识预期。”

来源：新浪财经