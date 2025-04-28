近日，摩托罗拉推出了其刀锋（Razr）翻盖手机的新版本，搭载由摩托罗拉自身人工智能技术以及包括Perplexity、Meta、微软和谷歌等多家公司的人工智能技术所驱动的功能。

和苹果、三星一样，摩托罗拉也将人工智能作为其新款手机的主要卖点。但与这两家公司不同的是，摩托罗拉的手机融合了来自多家不同供应商的人工智能模型和服务。

据称，5月15日将推出的新款刀锋、刀锋加强版（Razr Plus）和刀锋至尊版（Razr Ultra）手机是首批预装Perplexity人工智能应用程序的手机。Perplexity是一款由人工智能驱动的搜索引擎和研究工具，可在网页上和通过应用程序使用。

这款手机还搭载了谷歌的Gemini助手。据Meta称，摩托罗拉的新款手机还将默认集成Meta的Llama AI模型；微软的Copilot助手也将出现在这些设备上。

手机制造商与其他服务提供商合作并不罕见。例如，苹果与OpenAI合作，将ChatGPT的功能集成到Siri中，三星则与谷歌合作，为其Galaxy系列手机的一些人工智能功能提供支持。但以这种方式整合来自四家公司的技术却很罕见。

不过，有一家公司明显缺席：OpenAI。

当被问及为何没有将ChatGPT制造商的技术与其他主要竞争对手的技术一起纳入时，摩托罗拉北美产品组合主管艾莉森・易（Allison Yi）表示，该公司寻找的是在特定用例中表现出色、能够“补充”摩托罗拉自有AI的技术。

来源：新浪财经