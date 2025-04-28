过去一年中，东南亚创投领域依旧被寒冬的阴霾所笼罩。但对其中的一些特定行业来说，这里可能又是另一番景象。

日前，Tracxn在一份报告中指出，去年期间，东南亚D2C领域共筹集到了3250万美元资金，较上年（23年）的1060万美元实现208%增长。而相应的，24年期间，东南亚创投领域的融资总额仅为23年的半数不到。

此外，Tracxn也强调，就D2C领域而言，全球范围内，其融资额从23年的53亿美元在去年下降到了39亿美元，降幅达25%。并且基于这一表现，Tracxn也强调称，24年是过去五年来该领域融资最少的一年。

而从这一点出发，Tracxn认为，东南亚D2C领域在24年的逆势表现凸显了在这一领域的韧性和实力。不过，尽管其出现了复苏迹象，该地区的融资水平仍比22年高点的1.28亿美元下滑75%。

目前，据统计，东南亚创业生态中共有超2000家D2C公司，所获得的融资总额为近3亿美元。

具体而言，从公司发展阶段层面来看，在此期间，流向该地区D2C领域的种子轮融资额为300万美元，较上年增长300%；早期融资则为1000万美元，与23年持平；后期阶段融资额为1950万美元。不过，该阶段在上年并未有任何记录。

在行业领域层面，据介绍，美妆和时尚是其中最受投资者欢迎的细分领域，并且其中，美妆获得了融资额最多——尽管Tracxn似乎并未分享去年的具体数字，但据报告显示，过去两年间，这一领域共获得了超4000万美元的融资。同时，同期内（23和24年两年间），服装和食品&饮料两大领域则分别获得了600万美元和400万美元融资。

在地域层面，新加坡是该地区最热门的D2C投资流向地，筹集到了1950万美元资金（基于这一数字，新加坡也成为了全球排名第七的D2C热门地）。其次是河内（越南）和雅加达（印尼），各自为600万美元和400万美元。

在资金规模层面，据悉，在此期间，并未有任何独角兽企业产生。并且并未有收购或者IPO事件出现。

最后，在投资方层面，据介绍，AC Ventures，Jungle Ventures，Accel是该地区的头部投资机构。500 Global、First Move Fund、Init 6是其中最活跃的种子轮投资者；Unilever Ventures和Vertex Ventures主导了其中的早期阶段投资；Jungle Ventures和Venturi Partners则成为了该地区后期阶段投资常客。

展望未来，Tracxn表示，现阶段，东南亚正在成为电子产品、服装、美妆等消费零售产品的主要制造中心。这里，很大一部分外国投资被用于为国际品牌设立工厂。接下来，随着外国直接投资（FDI）和该地区经济活动的日益活跃，其对应的基础设施也有望随之得到改善，继而进一步激发出当地需求并刺激新品牌的出现。