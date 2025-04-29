4月29日，在数字中国建设峰会期间，蚂蚁数科正式对外发布智能体开发平台Agentar，为金融机构提供一站式、全栈的智能体开发工具，助力金融机构高效打造能够自主决策、可信可靠的金融智能体应用，加速AI技术从“辅助工具”真正成为驱动体验变革、效率跃升的“生产力引擎”。

随着生成式AI的快速发展，行业大模型及智能体应用正在重塑金融服务。然而，大模型训练成本高昂难以在普惠场景中规模化复制；金融行业数据的高敏感性与安全合规要求；以及金融核心场景数据样本量较小、通用模型在金融专业场景中泛化能力不足等问题都在制约大模型技术在金融行业应用的深度与广度。

蚂蚁数科CTO王维表示，依托蚂蚁集团在亿级用户金融级场景中锤炼的AI技术能力，蚂蚁数科从算力调度、数据治理到模型训推及应用落地，已经形成了一套经历金融级场景验证的智能体技术服务体系。结合大规模高质量金融行业知识库与低代码可视化编排能力，助力金融机构高效搭建专业智能体应用，加速大模型在金融行业的落地应用。

据介绍，Agentar平台以可信智能体技术为底座，能够在大模型侧、智能体供给侧、智能体执行侧及场景评测和归因环节发挥作用，确保行业推理可信、知识库可信、交互可信及评测归因可信，实现智能体的可信、可靠与可优化。

而要让智能体真正成为“懂规则，精业务”的金融知识专家，高精度的金融知识库与高质量金融数据是核心关键。据王维介绍，Agentar平台具备全流程数据治理能力，沉淀亿级高质量金融专业数据，涵盖市场动态、行业报告、监管政策等多维度信息。同时，通过十万级的金融长思维链标注数据，能模拟专家级推理路径，显著提升模型在复杂决策场景中的逻辑性与可靠性。

此外，Agentar平台提供零代码、低代码开发以及可视化编排能力，大幅降低搭建智能体的门槛。平台正在内测上线国内首个金融MCP服务广场，集合高质量金融信息源、智能投研等超百个核心金融MCP服务，并提供“可插拔”式的行业know-how组件库，让非技术人员能够以拖拽的方式，快速搭建智能体应用。值得一提的是，平台具备金融级的数据与内容安全防御及监测能力，全面保障金融智能体应用场景的安全合规性。