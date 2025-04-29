当地时间周一，人工智能公司OpenAI宣布，正在更新网络搜索工具ChatGPT Search，以改善用户的在线购物体验。

当ChatGPT用户搜索商品时，聊天机器人现在会提供一些推荐商品，展示这些商品的图片和评论，并附上链接，用户可以通过这些链接直接购买商品。

OpenAI表示，用户可以用自然的语言问非常具体的问题，并且会收到定制化的结果。作为一个新的开始，这项功能目前只适用于少数几个商品类别，包括时尚、美妆、家居用品和电子产品，以后将会纳入更多商品类别。

这一功能周一将加入到ChatGPT应用程序中，所有人都可以用，不管你有没有账号，不管你用的是免费版还是付费版。据悉，购物者将无法在ChatGPT内部结账，相反，他们会被重定向到商家的网站来完成交易。向潜在购物者展示的产品推荐是基于ChatGPT对用户偏好的记忆，以及从整个网络上提取的产品评论，并不包含广告。

OpenAI的一位发言人说，搜索结果是根据第三方提供的信息生成的，例如价格、产品描述和评论。目前公司不会为通过ChatGPT进行的购买行为收取费用。

ChatGPT Search更新是OpenAI为了与谷歌竞争而采取的措施之一。OpenAI希望通过这种方式让人们在互联网上找到商品和信息时有更好的体验，更加个性化。在线购物是谷歌最重要的业务之一，但多年来，谷歌搜索中广告市场的存在，也导致了搜索结果质量的下降。

OpenAI声称他们的搜索功能用的人越来越多了，上周就有超过10亿次搜索。

此前，OpenAI首席执行官奥尔特曼一直反对ChatGPT中的广告，但最近改变了态度，声称他愿意接受“有品位的”广告，就是通过推荐商品拿一点佣金，但不会出售搜索结果中的优先展示位置。

OpenAI表示，很快它将为ChatGPT的Pro和Plus用户整合记忆功能和购物功能，这意味着ChatGPT会参考用户之前的聊天记录，以提供高度个性化的商品推荐。

随着时间的推移，OpenAI正在将ChatGPT打造为一种“全能型应用”，它既提供搜索引擎，又有语音助手和视频生成的功能，期望在竞争中保持优势。此前，人工智能搜索初创公司Perplexity AI已经上线了购物功能。

来源：财联社