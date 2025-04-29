4月29日，国家数据局局长刘烈宏在第八届数字中国建设峰会开幕式上表示，当前，加快推进数字中国建设，要紧紧抓住人工智能发展带来的前所未有的机遇，推动数据要素市场化配置改革和“人工智能+”行动同频共振。为此，国家数据局将统筹做好如下三方面工作。

一是持续推进高质量数据供给。加快推动数据要素与人工智能、科技创新、产业发展和赋能应用相结合，推动行业高质量数据集建设，推动数据产业高质量发展，为人工智能技术创新和产业应用提供坚实的数据基础，确保“人工智能+”行动到哪里，高质量数据集的建设和推广就到哪里。

二是持续推进算力基础设施建设。系统推进全国一体化算力网建设，创新算力电力协同机制，推动算力设施一体化、集约化、绿色化发展，确保60%以上新增算力在国家枢纽节点集聚，新建大型数据中心使用绿电占比超过80%。

三是持续推进数据流通交易。大力推进数据要素市场化价值化，细化数据产权三权分置方案，加快培育全国一体化数据市场，构建数据流通交易标准体系，细化流通交易规则，推动发布数据流通交易标准示范合同，加强数据基础设施建设和应用，推动跨主体、跨行业、跨领域数据协同复用融合新路径，不断丰富数据开发利用和开放共享的工具箱方法论，更好地助力“人工智能+”行动，扎实推动数字中国建设走深走实。

来源：中证网