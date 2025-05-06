对于全球市值最高公司之一的苹果来说，2025 年的开局可谓艰难。

苹果目前面临三大业务逆风：特朗普总统的关税及其可能对亚洲出货量造成的影响；其可能会失去与 Google 达成利润丰厚的默认搜索引擎协议；以及此前法院的一项裁决，导致其失去了对应用商店（App Store）的控制权。

以上任何一点都可能对苹果的盈亏底线造成严重打击，而这些问题叠加在一起，可能会对这家直到今年还吸引着投资者纷纷涌入以求稳定的公司造成沉重打击。

以下是正在发生的事情。

关税问题

当地时间 4 月 3 日，特朗普宣布全面关税计划后，苹果股价创下五年来最大跌幅。由于这些关税……仍不明朗，股价后续略有回升。但它们可能会影响产品销量，或侵蚀苹果引以为豪的利润率。

根据苹果公布的第二季度业绩，其大中华区销售不及预期，营收 160 亿美元，同比下降 2.3%。大中华区也是苹果该季度度唯一出现下滑的销售地区。

这些关税可能导致商品价格上涨，并抑制 iPhone、Mac 和 iPad 的需求。

我之所以说“可能”，是因为没人能确定。首先，特朗普政府原本计划对中国（以及印度和越南等国）产品征收 54% 的关税。后来，这一税率提高到累计 104%，接着又进一步提升至总计 145%。但随后，美国政府给了苹果喘息机会，表示电子产品属于单独的半导体税范畴，相关税收将于 5 月或 6 月实施。

我们目前还不知道这些关税会有多高。据报道，苹果已经由印度向美国发运了 600 吨 iPhone，希望以此减轻关税影响。

考虑到 iPhone 是苹果最大的业务线，这确实是一个明智之举，但这可能只能暂时缓解其困境。新款 iPhone 通常在每年的 9 月发布。

数百亿资金面临风险（来自 Google）

接下来是软件业务。这方面正面临两大阻碍。我们先来谈谈第一个。

去年，法官阿米特·梅塔 (Amit Mehta) 裁定 Google 在搜索和广告领域拥有垄断地位，目前正处于 Google 搜索反垄断案审判的补救阶段。去年 5 月，有一条消息浮出水面：Google 在 2022 年向苹果支付 200 亿美元，以成为 Safari 浏览器的默认搜索引擎，据说这一金额高于 2021 年的 180 亿美元。

这笔收入约占苹果 2022 年净销售额的 5%，目前正受到严格审查。美国司法部希望 Google 采取多项措施，以终结其垄断地位。例如希望 Google 出售 Chrome 浏览器。同时也希望阻止 Google 通过付费方式在 Safari 等浏览器中成为默认搜索引擎。

Alphabet 首席执行官桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）此前被问及此事，他辩称只要不是独家协议，Google 应该被允许为获得这一权利而付费。

应用商店支付垄断

与此同时，另一位法官对苹果应用商店 App Store做出了重大裁决。

美国加利福尼亚州北区地方法院法官伊冯娜·冈萨雷斯·罗杰斯（Yvonne Gonzalez Rogers）之前裁定，苹果当即不得再对任何在应用商店之外进行的购买行为抽成。

罗杰斯法官指责该公司及其一名高管在宣誓后撒谎，并认定苹果“故意”不遵守她的命令，而是选择“直接违反本法院的禁令，以维持价值数十亿的收入来源”。

法院表示，苹果提高了开发者通过应用链接、自家网站进行付费的难度和成本。

对于那些在应用中收费的开发者，比如提供订阅服务或游戏内购的 App，现在有了将用户引导至应用商店之外进行支付的动力。相关费用已被取消，而且法院裁定苹果不得“限制开发者对应用外购买链接的样式、格式或放置位置”，不得“限制按钮或其他行动号召的使用”，也不得在（告知用户将前往第三方网站的）信息之外添加任何令人恐慌的提示。

苹果表示将对该裁决提出上诉。该公司企业传播高级总监奥利维亚·达尔通（Olivia Dalton）说：“我们强烈反对这项裁决。我们将遵守法院的命令，并提起上诉。”

接下来呢？

你看，我并不是说苹果已经完蛋了。它仍然是巨头，库克更是供应链奇才。在公司面临关税之际，或许没有人比他更适合掌舵了。我只是想不到近年来苹果公司还有比这更艰难的开局。把所有因素综合起来，到 2025 年底，关税将带来新的成本，同时监管机构（的举措）可能会使其收入大幅减少。苹果需要打造一款能够超越 iPhone 和所有开发者营收的新产品，而且很可能需要尽快行动起来。