Capital A Berhad（即Capital A，亚航母公司）日前透露，“正积极探索在港交所（HKEX）上市的可能”。该公司称，这是其拓宽全球资本市场渠道、为下一阶段增长做好准备的努力的战略之一。

据悉，Capital A在声明中表示，此意向是在与港交所高层会晤之后做出的——此次会晤中，Capital A受邀探索在香港上市的可能性，借此平台吸引更多全球及中国内地投资者。声明指出，这些投资者由对“由东盟主导且与中国高度连接的增长叙事”的兴趣与日俱增。

根据Capital A的说法，目前，关于公司上市的可能正在讨论中，而公司也将任命一家国际投行机构就拟议的上市结构和时间表提供建议。不过，关于此次在港上市的正式流程启动计划仍有待公司内部评估和监管机构的批准。

同时，针对此次上市意向，Capital A首席执行官Tony Fernandes也指出，双重上市可以让Capital A在全球舞台上讲述自身故事，并与重视数字优先、轻资产商业模式的更广泛的投资者群体建立联系。

他表示，Teleport、ADE、AirAsia MOVE（均为Capital A旗下业务板块，分别对应物流、数字工程、叫车&送餐超级应用业务）都获得了极大认可，“这是一个令人兴奋的机会，契合了公司加速增长、吸引新战略投资者和最大化长期股东价值的雄心。”

据介绍，根据声明，Capital A正在进行的PN17正常化计划预计于今年中期完成，潜在的港交所上市计划则将会被作为次动作的自然延续。

作为背景，今年3月，Capital A称，其整顿计划已得到马来西亚证券交易所的批准。并且该公司也在一份声明中表示，这标志着“公司在退出PN17状态的进程上迈出了重要一步”。而再作为Capital A（时为亚航集团）陷入PN17状态的背景，22年时，因触及了马交所上市规则PN17中的相关规定（由于持续营运能力遭质疑），并且对自身延长救济期的申请遭到马交所拒绝，亚航集团被归结为了财务困境企业——于此，亚航集团距破产仅一步之遥。

随后，亚航集团选择了重新定位战略，将集团名称更换为Capital A，并强调亚航品牌所代表的不仅仅只是一家航空公司。而基于这一战略，当时，Capital A也为自身设立了一份宏大的目标。包括（截止时间为2026年）：

航空业务将在东盟连接超10亿规模的群体；

工程部门（ADE）成为东南亚MRO服务领域中的行业领导者；

超级App成为东盟地区的首选超级App；

电子钱包业务BigPay拥有1000万月活用户；

物流部门Teleport在东南亚物流和电商行业中占据10%市场份额；

亚航学院的注册人数达到500万；

亚航百货的每月订单量超2100万份。

目前，就此次声明中提到的三大业务中的Teleport而言，有数据指出，去年前三个季度，Teleport的配送包裹量达4700万件。作为对比，东南亚在22年的快递量为超100亿件。值得一提的是，去年5月，Teleport曾指出，到25年，公司希望每天配送超200万件包裹。以此计算，Teleport的年（期待）配送量为7.3亿件。