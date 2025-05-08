就像是为了安抚玩家们对于延期的低落心情，Rockstar Games 在北京时间 5 月 6 日晚突然公布了《GTA 6》的第二支预告片。

这款万众期待的游戏，原定今年秋季发售，但延期到了 2026 年 5 月 26 日。

五一假期初，微软宣布 Xbox 硬件与游戏涨价，分析师们纷纷调整预测，现在他们又要这么做了。原本预期 2025 年将是游戏机行业恢复增长的一年，但现在这种预期变得岌岌可危。

但这次延期也有积极的方面。

新的五月发行日从行业角度来看是一个更友好的时段。虽然我们偶尔也会在 4 月和 5 月看到大作发布，但那并不像假期销售季那样，是一年中最赚钱的三个月。看到 Rockstar 回归其以往的发行时段真是太好了。在 Xbox 360 时代，2008 年的《GTA 4》、2010 年的《荒野大镖客：救赎》、2011 年的《黑色洛城》以及 2012 年的《马克思·佩恩 3》都在这个时间段内发布。

当然，明年五月可能会更忙一些，因为很多公司都瞄准这个时间段，希望避免与《GTA 6》撞车。但好在 Rockstar 如此早就确定了日期，各公司有足够的时间再次调整。

这让我想到一个关键问题：现在，行业内其他公司该怎么办？今年仍有一些重量级游戏即将发布（除了通常的体育游戏年货和《使命召唤》新作）。索尼是否会将《羊蹄山之魂》（今年 10 月 2 日发售）或《马拉松》（9 月 23 日）推迟一些，以给它们更多空间？2K Games 是否会将《四海兄弟: 故乡》从“夏季” 调整到圣诞节档期？游戏行业有机会在这个时期稍微分散一下自己游戏的发行时间。

还有那些原本因为《GTA 6》而把游戏推迟发售的发行商呢？Rockstar 的延期公告是否给了他们足够时间，让游戏准备好在今年发布？EA 会不会在圣诞节前推出新《战地》？他们都会在幕后匆忙组织会议，审查进度，并讨论可行方案。

关注此事的不仅仅是游戏公司。电影、电视剧、书籍……像《GTA》如此规模的游戏发行事件将影响所有娱乐形式。事实上，《GTA 6》的发售窗口正值流行文化的黄金期，《复仇者联盟 5：毁灭之日》定于明年 5 月 1 日上映，《星球大战》系列电影《曼达洛人与古古》则计划 5 月 22 日上映。我很好奇迪士尼是否会调整后者的上映日期。

有一家公司显然会从此次延期中受益，那就是任天堂。《GTA 6》原本注定会成为今年节假日期间 Xbox 和 PlayStation 主机销量的重要推动因素，但随着这款游戏推迟发布，任天堂会感觉自己几乎拥有了一个专属窗口期来推广 Switch 2，特别是考虑到一款新的宝可梦游戏也定于年末推出。

当然，与《宝可梦》和任天堂相比，《GTA》是一款更偏向成人的产品。但如今的父母——那些决定为家人购买哪款游戏机的人——是玩着《GTA》长大的那批（比如笔者）。游戏评级机构可能会对此有话说，但我真心觉得推出一个包含《GTA 6》和《宇宙机器人》的“家庭版”PS5 游戏机套装物有所值。而且，如今任天堂的受众也确实更倾向于成年群体。比如，《GTA：三部曲-最终版》合集在 Switch 上的销量就还凑合。

这对 PlayStation 乃至整个主机行业来说都是一次打击，至少在短期内如此。索尼最大的机遇/挑战仍然是让用户从 PS4 升级到 PS5。我们正处在不同寻常的世代，因为 PS5 上的许多大型游戏都可以在上一代主机上运行，无论是像《使命召唤》这样的 3A 大作，还是像《堡垒之夜》这样的持续服务型游戏。《GTA 6》被视为鼓励用户从一代升级到下一代的关键产品，并推动整个主机行业增长。

当然，那一刻终究会到来，只是需要再多一些时间。

在游戏主机领域之外，配件厂商也一直在热切期待《GTA 6》的发布，因为它必将带动耳机和手柄等周边设备的增长。延期加上美国关税的影响，对外设制造商来说无疑是双重打击。

另一个会因延期而感到失望的行业是电子游戏媒体。《GTA 6》的发布原本会带来流量和读者数量的激增，进而为媒体机构带来广告收入的增长。这是行业的另一部分，目前也正经历着严重困境，正如我们最近所看到的，Polygon 和 Giant Bomb 等媒体出现了员工离职和裁员的情况。今年这一重大媒体时刻无法如期而至的消息，将导致业绩预测下调，这会令人难以接受。

最后，零售商们也把《GTA 6》视为一个关键的盈利机会。零售商 GAME 的总经理尼克·阿兰（Nick Arran）曾强调，这款游戏是他们在 2025 年的一款重要发行作品，因为他觉得这肯定会是一款非常受欢迎的实体产品。

从宏观角度来看，《GTA 6》的延期也只是时间问题。2026 年将成为主机市场的关键年。这一刻终将到来。但鉴于关税增加、硬件价格上涨等潜在威胁，以及如今的这一变故，2025 年似乎不会像我们期望的那样顺利。