2025年4月，北京人形机器人开源社区（opensource.x-humanoid-cloud.com）已正式上线，包含博客、论坛交流、技术文档展示、开源项目展示、活动发布、专家学者认证、开源课程发布等丰富功能，通过开放共享核心技术与研发资源，促进全球开发者协作创新、加速行业技术突破，为具身智能产业融合搭建起人才培育、技术迭代和产业落地的基座平台。

在本体方面，北京人形机器人创新中心已向行业开放“天工”软件开发文档、结构设计文档、URDF文档等关键技术资料。“天工”是全球首个全尺寸纯电驱实现拟人奔跑的人形机器人，实测平均时速可达每小时10公里，最高奔跑速度已提升至全球领先的每小时12公里，还可在斜坡、楼梯、草地、碎石、沙地多种复杂泛化地形中实现平稳移动。由于具备出色的兼容扩展性，可灵活扩展软、硬件等功能模块，充分满足不同场景下的需求，“天工”已成为产学研协同创新的重要硬件平台。

截至目前，已有上百家合作伙伴基于“天工”平台面向应用场景进行二次开发，涌现出“天工行者”等极具应用能力的机器人产品。北京大学、华中科技大学等顶尖学府通过联合实验室模式，与北京人形机器人创新中心在本体开发、具身大脑等前沿领域展开深度合作，形成“基础研究-技术转化-产业应用”的创新闭环。

在具身智能发展的核心要素数据方面，北京人形机器人创新中心联合北京大学推出了大规模多构型智能机器人数据集和Benchmark “RoboMIND”。截至目前，RoboMIND已在北京人形机器人创新中心官网、HuggingFace平台、北京人工智能公共算力平台累计下载15000余次。来自清华大学、中国科学技术大学、上海交通大学、复旦大学、香港大学、宾夕法尼亚大学等中外高校，中国科学院自动化研究所、北京智源人工智能研究院、清华大学无锡研究院等顶尖研究所，以及百度、阿里云、商汤科技、中兴通讯、美团、金山云等数十家产业核心企业的用户均下载并使用了RoboMIND作为具身模型的训练基础。