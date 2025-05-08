针对“小米SU7 Ultra汽车更新车机版本后，车主需达成赛道成绩才能解锁动力限制”的问题，5月7日深夜小米汽车在其官方网站公开发文称，更新版本中「排位模式」功能添加了解锁条件，给部分用户带来了困扰，对此，深表歉意。

小米汽车表示，收到大家反馈后，已暂停了这次推送。已升级的少量用户，将会在下个版本更新中解决。小米汽车已开始推进新版本的开发和测试，预计用时4-8周，具体时间以小米官方通知为准。

小米汽车还宣称，在最早的量产计划中，SU7 Ultra 量产版已具备足够的综合性能去冲击国内专业赛道和纽北，没有计划做碳纤维双风道前舱盖。碳纤维双风道前舱盖，在满足复刻外造型的需求之外，还提供了部分气流导出和辅助前舱散热功能。

小米汽车对此前信息表达不够清晰深表歉意，将采取以下措施：对于未交付的订单，将提供限时改配服务，可以改回铝制前舱盖；对于已提车和在本次限时改配结束前选配碳纤维双风道前舱盖（截至5月10日23:59:59前）的锁单用户，小米汽车将赠送2万积分以表诚意。

此前，雷军公布小米汽车销量等相关数据：4月，小米汽车交付量超28000台。小米SU7 Ultra 双风道前舱盖版已陆续交付。5月1日，# 小米 SU7 Ultra 限制 1500 匹马力 # 话题引发热议并冲上微博热搜。网友反映，小米SU7 Ultra汽车更新了1.7.0车机版本后，对车辆的动力输出进行了限制，1548匹最大马力被锁定，车主需要达成赛道成绩才能解锁，否则只能使用大约900匹马力。

此举，在消费者中引起了争议，不少人认为小米 SU7 Ultra马力被限制，只有达到一定赛事水平的驾驶员才能驾驭，这是小米汽车没有征询过意见和调研，擅自为车主做决定，不尊重消费者选择，也涉嫌侵犯消费者的权利。

来源：澎湃