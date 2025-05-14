5月14日，爱彼迎迎来大更新，重磅推出爱彼迎服务、爱彼迎体验和全新一站式爱彼迎 App。

人们选择住进酒店，往往是因为可以享受酒店提供的客房服务，健身房，或者是水疗等服务。即日起，旅行者不仅可以在爱彼迎找到这些服务（部分地区不可用），甚至更多。全新推出的“爱彼迎服务”，让旅行者收获更特别的住宿体验，首批上新将在全球 260 个城市，涵盖十大类别。未来，用户可以在爱彼迎 App 上解锁更多提供服务项目的城市，发现新上线的服务项目。首批发布的十大类别包括：私人厨师、摄影、按摩、SPA 、私教、美发、化妆、美甲、简餐、上门私宴。

爱彼迎服务项目多元丰富，满足不同预算需求，绝大部分服务项目的起步价格低于 50 美元（约 360 元人民币）。服务项目适用于不同的旅行场景，从实惠便利的简餐，到日常的明星私教课程，皆可随心预订。此外，爱彼迎还与服务达人合作，打造爱彼迎用户专享的服务项目。

旅行者预订爱彼迎房源的重要原因之一，是想像当地人一样生活。“爱彼迎体验”包括城市地标、博物馆及文化体验，美食之旅、烹饪课及餐饮体验，户外活动、水上运动和野生动植物体验，画廊之旅、艺术工作坊和购物体验以及健身、健康养生和美容美妆体验。首批发布的体验项目遍布全球 650 个城市，且每日上新不断。

爱彼迎体验项目经过质量审查，确保其具备专业水准、享有盛誉，并能充分展现城市原汁原味的文化内涵。爱彼迎根据从业经验、与城市的独特连接及客人反馈等方面对体验达人进行评估。并且，此评估流程会持续进行，确保上线的体验项目满足爱彼迎所秉持的高水准。

今年晚些时候，旅行者将能够在预订前查看同行者信息，在体验过程中与同行的小组或个人交流，并在体验结束后继续保持联系。反之，隐私设置也同样简便。爱彼迎体验的魅力不仅吸引旅行者 —— 当地人也可以通过预订优质体验深度探索自己的城市。

自 2010 年以来，爱彼迎 App 的核心功能始终是预订房源。如今，随着服务和体验的推出，爱彼迎彻底重塑了应用程序，让你能够一站式轻松预订房源、服务和体验项目。

最妙的是，爱彼迎 App 将成为你的最佳旅行“搭子”。在预订房源后，App 会根据住宿地点和同行伙伴，推荐你可能感兴趣的服务与体验。抵达目的地时，App 会为你展示专属行程单，包括详细的入住信息，以及在爱彼迎预订的每日活动安排。入住期间，你将会收到周边的精彩体验活动推荐。

据了解，全新升级后的爱彼迎 App 拥有“探索”选项卡、“行程”选项卡、新版消息平台和全新设计的爱彼迎个人资料页面。