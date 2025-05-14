近日，在迪拜金融科技峰会2025期间，蚂蚁数科国际业务负责人陈逸石在演讲时透露，蚂蚁数科旗下企业级AI产品正在全线出海，服务海外市场客户数字化与智能化升级。据了解，这也是蚂蚁数科首次在海外市场展示其全栈AI产品矩阵。

近年来，中国科技公司纷纷加速AI产品与服务出海，更多集中在游戏、娱乐等toC领域。相较于其他公司，蚂蚁数科更聚焦在企业级AI服务领域。在海外市场，蚂蚁数科主打的AI产品包括智能体开发平台Agentar、多端开发产品mPaaS以及安全科技产品ZOLOZ等。

据了解，AI技术驱动的安全科技产品ZOLOZ，为企业提供身份验证、反洗钱以及交易欺诈风险管理等服务，目前已经为全球超过20个国家与地区，数亿用户提供服务。如印度尼西亚数字钱包服务商DANA 通过引入ZOLOZ e-KYC和认证解决方案，用户注册效率提升了93%。

多端开发平台mPaaS，能够帮助企业高效打造超级APP，提升应用的用户体验。马来西亚肯纳格投资银行采用mPaaS平台，打造了马来西亚首个以财富为中心的“超级 App”，大幅提升用户体验，为可扩展的数字化转型奠定了基础。

企业级智能体开发平台Agentar，提供一站式、全栈的智能体开发工具，助力金融机构高效打造能够自主决策、可信可靠的金融智能体应用，加速在大模型在理财顾问、风险控制以及营销等金融场景的应用。