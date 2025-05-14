5月13日，在 FORCE LINK AI 创新巡展·上海站，火山引擎发布豆包·视频生成模型 Seedance 1.0 lite、豆包1.5·视觉深度思考模型，并升级豆包·音乐模型，以更全面的模型矩阵、更丰富的智能体工具，帮助企业打通从业务到智能体的应用链路。

此次全新发布的豆包视频生成模型Seedance 1.0 lite，支持文生视频、图生视频，视频生成时长支持5s、10s，分辨率提供480P、720P。企业用户可在火山方舟平台使用该模型API，个人用户也可在豆包APP、即梦体验。

作为豆包视频生成模型系列的小参数量版本，Seedance 1.0 lite模型实现了两大突破：影视级的视频生成质量、视频生成速度大幅提升，兼顾效果、速度、性价比。

新发布的豆包1.5·视觉深度思考模型（Doubao-1.5-thinking-vision-pro），激活参数仅20B，但具备强大的多模态理解和推理能力，在60个公开评测基准中，有38个取得 SOTA 表现，在视频理解、视觉推理、GUI Agent能力等方面均处于第一梯队。目前，该模型已在火山方舟上线。

此次大会上，豆包·音乐模型升级，不仅支持英文歌曲创作，还可以通过理解视频，自动适配纯音乐BGM。目前豆包·音乐模型已全量上线，个人和企业用户可在海绵音乐、火山引擎官网体验。

为帮助开发者更便捷地利用AI提升开发效率，国内首款 AI 原生 IDE 产品Trae也带来多个重点功能升级，例如统一的AI对话面板（所有交互仅需一个对话框）、支持自定义 @Agent（构建你的专属 AI 团队）、新增联网搜索 #Web 和文档 #Doc 的上下文理解类型（AI 执行需求更准确高效）、通过MCP让AI主动调用外部工具等。

目前，Trae已配置豆包1.5·深度思考模型（Doubao-1.5-thinking-pro），基于模型主动深度思考和20毫秒极低延迟，让代码生成的质量更好、效率更高。