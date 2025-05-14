《爱，死亡和机器人》已经播了三季，这部大集合作品包含科幻、恐怖等题材的动画短片。这些短片血腥刺激，令人血脉偾张，但往往质量参差不齐。每一则故事或多或少会探讨人性，背后都充斥着血腥、惊悚的场面。马上来到第四季，我们将接收全新的 10 个篇章。

回想前三季，我个人最喜欢的是《齐马蓝》：拥有人类辩证思维的机器人邀请记者见证他的最后一幅作品。最终，他回归起初作为泳池清洗机器人原型，探寻真理和存在的意义。每当回想就会产生一种莫名的浪漫感与终结感。

大卫·芬奇执导的《差劲旅行》同样深得我心，讲述了一群水手被一只巨大的饥饿螃蟹袭击，被迫重新审视人生优先事项的恐怖故事。这部短片不仅因其道德困境而引人注目，更以其对怪物和内脏的刻画，展现出令人毛骨悚然的现实主义。还有描写循环追逐的《目击者》，其画风实在吸引人。

第四季中，有讲述后末日城市中，帮派少年遵循类似武士道的荣誉准则展开斗争的《400 男孩》；还有迷你外星人世界观作品《迷你第三类接触》，致敬了经典的外星人入侵和人类愚蠢的科幻故事，让世界末日看起来竟有几分可爱；以及大卫·芬奇执导的《Con’t Stop》，用木偶动画的形式独特呈现了红热辣椒乐队（Red Hot Chili Peppers） 2003 年在爱尔兰斯莱恩城堡的传奇演出。

我也期待第四季唯一的实景真人剧集《骷髅地》，由蒂姆·米勒执导，瑞斯·达比（Rhys Darby）饰演牧师，他迎接了一位外星种族的使者，这个种族坚信他们的救世主在地球上转世……以海豚的形式。

从不满的牙刷到压力过大的智能淋浴喷头，再到有感知的马桶，各种家用电器分享着关于它们人类主人的有趣、轻蔑和惊讶的故事。这集名叫《智能设备，愚蠢主人》，预告片中甚至出现了长有两只大眼睛的假阳具。你知道的，在《爱死机》中出现什么都很正常。（人们也会爱之。）

应该会让“猫奴”们欢喜的《又一庞然大物》，讲述一只有着统治全球野心的猫的故事；我很喜欢《侏罗纪公园》，所以《暴龙的尖叫》我肯定也不会错过，后者描绘的是人类围观恐龙角斗的场景，将展现原始暴力与现代娱乐的结合。

第四季的短片还不止上文介绍的这些，等到正式开播后，你可以自行探索。

这十部短片除了探索科幻和恐怖元素之外，并无必然联系。有些动画短片血腥，有些则对人类的未来进行了深刻探讨——还有些两者兼具。每部都给人不同的感受。它还是能提供创意参考。即便质量不佳，在设定上也总会有看点。

《爱，死亡和机器人》第四季将于 5 月 15 日在 Netflix 独家上线。