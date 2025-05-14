由来只有新人笑，有谁听到旧人哭。用这个歌词来形容现在的新能源车市场竞争的态势，相当贴切，尤其是对哪吒汽车来说。在新能源车开始的那段时光里，哪吒汽车可谓是“新锐势力”，受到了市场的认可。但竞争进入到白热化阶段，无论是产品驱动力，还是资金的充足性，以及立体的维度，都需要不犯错，一旦走了错棋，就会遇到困局。

先来回顾下哪吒汽车过去的车型产品力。从整个产品的矩阵来看，符合当时的市场需求，2022年，打造了两款10万级、15万级的哪吒U和哪吒V，这两款走量车型，迅速在市场夺得销冠。从这个定位来看，如果一直走性价比的路线下去，或许会拥有不错的市场份额。参考现在的零跑路线，实际上也走的平价风格。

但是哪吒在后期想抛开入门级的定位，走向高端。打造了中高端轿车哪吒S，19.98万元起售，至高探到了30万元以上，不要说放在3 年前，就是放在现在，也是困难重重。因为20+万的价格区间高手云集，更何况还要和一些经典的燃油车竞争。全新车型市场没有及时打开，但是总体销量和运营就开始遭受挑战。

随后，哪吒又打造了纯电跑车哪吒GT，售价17.88万至22.68万元，这是个相当小众的品类。这个产品线，就需要更高的技术沉淀和市场穿透力，价格区间放在今天都需要较高的运营交付能力。但彼时的哪吒还不具备，多开的产品线反而让原本的底盘基础受到影响，整个业务开始有压力。

哪吒S、GT 带来的不利影响，使得公司对家庭 SUV 的产品线畏手畏脚。这个时候，同为新势力的零跑汽车乘机行动，用C系列在15万级市场抄近路，直接让哪吒失去业务根基。虽然哪吒L 新车进行了部分反击，但是前面埋下的窟窿，对整体业务的起势还是起到拖累作用。零跑这几年，则稳扎稳打走的很顺。

随后，哪吒开始遭遇了销量上的危机。其它立体的维度也出现了连环负作用，裁员减薪，销量低迷和交付带来的多重打击，终于在资金上出现了问题。港交所网站显示，2024年6月末，合众新能源（哪吒汽车母公司）向港交所递交招股书。招股书显示，2021年至2023年，该公司净亏损分别为48.4亿元、66.66亿元、68.67亿元，三年合计亏损超183亿元。

在多重压力下，终于一条全国企业破产重整案件信息网的信息成了新的热搜：哪吒汽车关联公司合众新能源汽车股份有限公司新增破产审查案件，申请人为上海禹形广告有限公司，经办法院为浙江省嘉兴市中级人民法院。也就是说，哪吒汽车被申请破产审查了，这对于很多局内人，包括消费者和老车主来说都不是个好消息。

那么哪吒汽车还有路可走么？实际上，哪吒还在寻求走下去的可能。在去年年底的时候，哪吒汽车经过调整逐渐启动小批量复产，上百台海外订单已下线发运。出海形式在汽车行业上的操作点比较多元，包括整车出口、零部件出口、技术合作、技术咨询、落地服务、贴牌代工、海外投资和海外并购等等。也就是说，在海外市场上，哪吒汽车还是有一定的业务可能。

另外，哪吒汽车即将被丰田汽车收购的这种消息就不要过多的去奢求，明显两者的可能性不大，哪吒只能自己救自己，而丰田肯定是走自己的路。回顾今年3月，哪吒汽车宣布和国内134家核心供应商达成总计超过20亿元的债转股协议，预计E轮融资将于4月底落地，但到现在还没有落实。

破产重组，如果能够引入新的资金方和投资方，哪吒汽车还是有一产品积累的。如果能够在国内立足一个基本的车型走量，保住基本盘，把重心放在海外市场，尤其是东南亚市场，凭借哪吒之前在平价新能源车的底子，还是能走出销量。也就是说，错开国内的环境，走向海外市场。另外在产品的打造上，可以参考零跑的模式。当然，也要把现有车辆和用户维护好，不能出现 APP 宕机的情况，否则想要再争取用户回来，很难。

当然，这要债权方，债务方的双向努力，如果继续将迷局交给时间或者是走向诉讼，对哪吒汽车来说都不是好事。哪吒汽车并非无路可走，如何找到切实可行的方案，是改变目前这个僵局的关键。破产审查目前来看并非是一个末日的审判，它应该被看作一个新的转折点。