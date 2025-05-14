动点出海获悉，总部位于新加坡的能源储存解决方案提供商VFlowTech宣布，已在近期的一次融资中筹集到了2050万美元资金。

据介绍，本次融资由Granite Asia领投，新加入投资者Antares Ventures、EDBI、MOL PLUS、PSA Ventures，以及现有投资者İnci Holding、UntroD Capital、Pappas Capital、Wavemaker Partners、SEEDS Capital、Entrepreneurs First参投。

作为这笔资金的用途，声明指出，VFlowTech将进一步扩大其专有的钒氧化还原液流电池 (VRFB) 的生产和部署、加强其人工智能驱动的云能源管理平台、开发关键供应链。此外，VFlowTech也表示，通过这笔投资，公司将加速其在亚洲、中东和其他全球市场的扩张、扩大商业团队、并深化行业影响力。

如本栏目此前报道，成立于2018年的VFlowTech是一家专注长时储能的钒氧化还原液流电池制造商（值得一提的是，VFlowTech部分组成是从南洋理工大学中分拆而来，并拥有该学术机构开发的知识产权）。

官网信息显示，VFlowTech的主打产品为名为PowerCube的可充电式电池产品（PowerCube 50-250和PowerCube 100-500），可用于电网平衡、电动汽车充电、太阳能&风电等场景。据悉，PowerCubes的设计使用寿命可达25年以上。

在市场表现方面，VFlowTech指出，公司已在全球十多个国家和地区部署了其长时储能系统。