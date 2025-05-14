5月13日，有消息称，淘宝已上线“高退款人群屏蔽”功能，服饰商家可在自定义推广页面设置屏蔽人群，既可以完全屏蔽高退款人群和异常退款人群，不再触达，也可以对退款率较高人群减少曝光。

记者注意到，高退款率人群屏蔽等功能目前仅针对天猫、淘宝服饰商家开放，不支持其他平台的商家申请。淘宝面向服饰类商家已启动“高退款人群屏蔽”功能。通过设置，商家可以100%完全屏蔽异常退款人群和高退款人群。其中，异常退款人群是指存在退货空包、谎称未收到货、退货运单造假等异常退款行为的人群。高退款人群即近90天退款率超过淘系用户均值3倍且退货量大的人群。

此外，商家还可以通过设置，对退款率较高人群减少曝光，从而降低触达概率。据介绍，这项功能开启后，将综合考虑消费者成交意愿和退款率表现，决定是否触达该消费者，既能降低负面影响，也可以减少“一刀切”。

值得注意的是，商家开启屏蔽后，退款率会有所下降，但整体曝光量、点击率、成交订单数等可能会同步减少。在电商领域，服饰一直是退款率居高不下的板块之一。36氪研究院《中国直播电商行业研究报告》显示，女装退货率一般在50％至60％，男装退货率则在30％至40％。网经社电子商务研究中心数据显示，截至2024年四季度，女装是退货率最高的品类，女装直播的退货率高达80%，有的商家退货率甚至高达90%。

来源：澎湃