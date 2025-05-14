今日，腾讯发布2025年一季报，财报显示，公司实现经营利润（Non-IFRS）693亿元，同比增长18%。核心业务的高质量增长为AI战略长线布局提供了坚实基础，推动公司持续加大AI领域投入。报告期内，腾讯研发支出达189.1亿元，同比增长21%；资本开支274.8亿元，同比增幅达91%。

在C端市场，AI已全面渗透腾讯用户场景：原生AI产品元宝借助混元+DeepSeek双引擎驱动，用户规模显著增长；同时，微信、QQ、腾讯文档、QQ浏览器、腾讯会议、理财通等核心产品，通过AI能力深度整合，智能化体验持续升级。在产业端，腾讯通过API、SDK开放AI、云计算等核心技术，助力千行百业效率提升。

技术突破领域，腾讯混元大模型不断进化。今年推出的深度思考模型T1和快思考基座模型Turbo S，在多项国际基准测试中取得优异成绩。同时，腾讯混元在生成式AI领域持续创新，图片、视频及3D生成模型迭代升级，最新版3D生成模型在几何表现和建模精细度上实现重大突破，精度提升超过10倍。

腾讯控股董事会主席兼首席执行官马化腾表示：“二零二五年第一季，我们的高质量收入保持坚实的增长态势。AI能力已经对效果广告与长青游戏等业务产生了实质性的贡献。我们亦加大了对元宝应用与微信内的AI等新AI机遇的投入。我们相信，在AI战略投入阶段，现有高质量收入带来的经营杠杆，将有助于消化这些AI相关投入产生的额外成本，保持财务稳健。我们预期，这些战略性的AI投入将为用户与社会创造价值，并为我们产生长期、可观的增量回报。”