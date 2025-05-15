5月15日，西部数据公司与全球领先的电子制造服务供应商富士康科技集团旗下子公司鸿佰科技近日宣布达成战略合作，将联合推出一款全新的旗舰级具有嵌入式存储功能的机架置顶式（TOR）交换机。这款新型TOR EBOF（机架置顶式全闪存储交换机）将在网络边缘提供分布式存储，以降低存储流量的延迟，减少对独立存储网络的需求，并避免数据传输至集中式存储阵列。在双方合力下，鸿佰科技将采用西部数据的RapidFlex™ NVMe-oF™桥接技术，制造高密度的TOR EBOF设备。西部数据将与鸿佰科技合作开发系统架构，并主导市场推广，面向云服务提供商（CSP）和存储原始设备制造商（OEM）推广NVMe-oF存算分离式存储解决方案。

此次合作标志着快速扩展的AI市场迎来了一个重要的里程碑，加速了对网络化存算分离式存储的应用，以满足AI工作流日益增长的需求。鸿佰科技在GPU服务器制造方面拥有世界级的制造能力，西部数据在NVMe-oF和网络化存储领域具备专业技术，双方此次合作，能够为数据中心构建更灵活的存算分离式基础架构，为应对大规模AI应用挑战带来更高的效率、可扩展性和性能。

这款由西部数据和鸿佰科技合作推出的TOR EBOF将于2027年上市。