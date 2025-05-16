5月16日，在容智“100+To B智能体暨超级智能体开发平台”发布会上，容智信息正式发布Agent-100智能体平台和Hyper Agent智能体开发平台，为企业在AI Agent的落地应用打造了一套从快速应用到深度定制的全方位解决方案，贯穿从体验验证到规模化部署的全生命周期。

容智此次推出的Agent-100智能体平台，内置100多个针对不同行业垂直领域的预置智能体，覆盖银行、证券、基金、保险、金融租赁、政务等核心业务场景。这些智能体不仅能快速解决业务难题，提升效率，更提供了清晰的参考样板，助力企业开启智能化转型之旅。

Agent-100平台提供零成本体验，企业可免费访问在线平台（www.agent-100.com），直观感受智能体在多种场景中的效能，比如生成企业尽职调查报告、保险建议书、融资融券数据比对、智能投顾、量化交易、人才测评、财税知识问答等智能体，以及一些趣味性智能体，快速了解智能体技术并找到适合的应用场景。

初步体验后，企业可低成本定制专属Agent，通过分场景调试、多维度评估及用户反馈优化，验证其对核心业务的适配性。同时，积累开发经验，形成可复用的最佳实践框架，为大规模部署打下基础。