5月14日，由教育部主办的2025年世界数字教育大会在武汉召开，此次主题为“教育发展与变革：智能时代”。大会的开启标志着中国数字教育进入新起点，同时也是连续第三年向全球展示教育数字转型探索务实成果，为全球教育发展提供了新范式。

教育数字化成果展成为本次数字教育大会焦点。在教学场景重构、数字素养培育的基础教育探索上，一批高质量AI人工智能产品已经在全国校园生根发芽，特别是人工智能通识课程，生动展示了数字教育融入教育教学的实践。

作为国内首个系统化落地的人工智能通识课程，飞象星球受邀亮相基础教育成果展台。据悉，这是今年4月教育部等九部门印发《关于加快推进教育数字化的意见》后，首个响应政策的教育数字化产品，课程贯穿中小学全学段，在北京、重庆、云南、内蒙等省市的1342个学校落地开展试点，已经有15万名学生参与其中。

凭借其先行探索，飞象星球成为响应“数字革命惠及所有学习者”的推动者。据现场工作人员介绍，该通识课仅需一间普通教室、一块大屏幕即可开展，有效降低了学校的硬件门槛。其首创的“智能双师”教学模式，由线上经验丰富的专业名师进行核心内容远程讲授，线下本校教师负责课堂组织与辅导，确保了即使是资源相对匮乏的偏远地区学校，也能获得统一、高质量的专业教学内容，推动了人工智能教育从局部试点转向全域覆盖，促进优质教育资源共建共享。