科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2025.05.12-2025.05.18）东南亚地区的科技互联网领域都有哪些事件发生。

“这标志着泰国有望成为关键的科技枢纽，在东盟经济生态系统中发挥核心作用。”

伴随着高达50亿美元的数据中心投资意向以及今年早些时候获批的27亿美元数据中心投资承诺，不难看到，更多如上文般的期待目光正在不断于泰国汇聚凝结。但作为这样剧情走向的背景，也如我们所见，更多时候，它们会更频繁地发生在新加坡、印尼或者马来西亚这样热门的东南亚目的地。

在更早一期的SEA Now中，通过地理位置、市场需求、投资多元化战略，笔者大致探讨了在想要成为区域数据中心枢纽的道路上，泰国都具备了怎样的筹码。这一次，我们似乎正在见证这一剧情的实现。当然，也正是基于这样的对比，或许泰国也正在向外界揭示它所不为人所知的一面，至少在数据中心领域而言如此。

GIP-贝莱德并未指明本次投资意向的意图，但同在近期，一份来自马来亚投资银行的报告预测，未来5到7年内，泰国数据中心基础设施有望从120MW增长至2GW，实现17倍增幅。

在原因层面，该银行认为，这种跃进主要会受到国内消费者（7200万人口）、企业需求（东盟第二大经济体）、有利的供应因素（允许IRR提高2%至3%），以及人工智能热潮的进一步推动。此外，报告指出，由于其他东盟市场相对成熟，泰国有可能成为一个满足菲律宾、柬埔寨、老挝、缅甸和越南 (CLMV) 市场需求（这些市场均相对封闭且收入水平较低）的选项。再加上该国数据中心供应过剩的风险较低（该市场仍处于起步阶段），当地也尚有可用容量来适应未来的增长。

展望未来，泰国或正站在成为区域数据中心新节点的关键起点上。当然，也正如在上一期文章中所看到的那样，想要真正实现跃升，泰国仍需补足清洁能源供给或者人才储备等关键短板。也当然，在这之前，也可以肯定的是，泰国已不再只是一个“潜力市场”的设想，而正逐步成为现实选项。

好了话不多说，让我们进入本期正题。

产业&动态

同比增长超四成，东南亚六国绿色投资已达80亿美元：据近期发布的一份报告指出，24年期间，包括印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国、越南在内的东南亚六国私人绿色投资额较上年增长43%，达到80亿美元。报告强调，就具体地域而言，马来西亚和新加坡贡献了超60%的交易额。另一方面，气候基金和基础设施基金对该地区的兴趣也分别大幅增长了4倍和14倍。

菲律宾人一年刷了15亿秒的借贷App：据据信贷服务机构Digido日前发布的一份分析报告指出，24年期间，菲律宾人在非银行借贷App上花费的时间达到15.4亿秒（折合近49年）。而相应的，据统计，该国的人口总数为1.14亿人。

马来西亚与日本签署3.1亿美元绿色生物经济合作协议：据报道，马来西亚和日本在2025大阪世博会上签署了价值13.4亿马来西亚林吉特（约合3.1亿美元）的三项战略协议。马来西亚科技创新部（MOSTI）下属机构马来西亚生物经济发展有限公司（Malaysian Bioeconomy Development Corporation Sdn Bhd）在一份声明中表示，这些协议标志着两国在推动低碳和生物经济议程方面迈出了重要一步，符合全球可持续发展承诺。

GIP-贝莱德考虑在泰国投资50亿美元数据中心：GIP-贝莱德在近期的一份声明中表示，计划与当地合作伙伴合作，在泰国进行一项重大数字基础设施投资，价值在30亿至50亿美元之间，主要着重点是一座数据中心。据透露，该合作伙伴预计将为CP-True IDC。

投融资

Granite Asia领投，储能解决方案提供商VFlowTech获得2050万美元融资：官网信息显示，VFlowTech的主打产品为名为PowerCube的可充电式电池产品（PowerCube 50-250和PowerCube 100-500），可用于电网平衡、电动汽车充电、太阳能&风电等场景。据悉，PowerCubes的设计使用寿命可达25年以上。

HR软件能有多好用？BrioHR获得870万新元融资：BrioHR成立于2018年，曾参与过YC的W21项目，旨在提供“all in one”式服务的人力资源管理系统及薪资解决方案，公司在马来西亚、新加坡、法国均设有办公室。作为自身特点，BrioHR在官网中称，“被公认为功能最全面、最用户友好的一体化人力资源软件···可自动执行重复性任务，并提高员工的积极性，从而最大限度地提高生产力。”