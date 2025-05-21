5月21日，Insta360创始人刘靖康在BEYOND Expo 2025 开幕式上分享了自己的创业心得和对未来硬件创新的洞见。

Insta360创始人刘靖康在分享中回溯了公司的创新历程与全球化实践。作为一家专注于全景运动相机及影像设备的科技企业，Insta360的诞生源自对用户需求的深度洞察与技术突破的执着追求。2014年创业初期，GoPro的上市启发了团队对影像记录领域的探索，但刘靖康并未选择与行业巨头直接竞争，而是从用户使用场景中捕捉到独特机会——早期开发手机外接式全景相机时，他们发现户外运动爱好者将设备与手机捆绑使用的行为，由此敏锐判断360度影像在运动场景中的替代性价值，最终确立了”用全景视角重新定义运动记录”的产品方向。

在全球化布局方面，刘靖康将企业国际化进程划分为四个层次：从依赖线上渠道的”销售结果全球化”，到构建属地化服务体系的”销售组织全球化”，进而发展为跨国团队协同的”组织全球化”，最终实现文化融合的”全球化企业”。目前Insta360虽以80%海外收入实现市场覆盖，但坦言仍处于初级阶段，主要依托电商平台的高效触达。他特别指出，真正的全球化不仅需要产品力支撑，更需在各国市场扎根——建立本地化服务体系、品牌认知和零售网络，这种”既要保持技术锐度，又要做好市场深耕”的平衡，正是当前全球化战略的核心挑战。

产品研发过程中，团队曾陷入技术思维与用户直觉的认知鸿沟。刘靖康强调，差评反馈实为产品迭代的驱动力，企业需要建立”用户直觉优先”的研发机制，避免陷入技术自嗨。

谈及行业生态，刘靖康表现出对创新本质的深刻思考。他警惕由巨头主导的”内卷化竞争”，认为企业应保持”赤脚创业”的初心——当公司规模扩张、资源积累后，容易自我设限、追逐确定性，这种”穿鞋者困境”正是创新的隐形枷锁。对于未来技术趋势，他看好穿戴设备与AI的融合机遇：设想集成摄像头的智能耳机不仅能记录对话，更能结合上下文信息自动生成会议纪要，这种”全天候智能记录助手”或将重构人机交互范式。