人工智能对各行各业都产生了巨大的影响，在新能源汽车行业也到处都有 AI 的影子。从车身的设计，到硬件的堆砌，软件的优化等等方面，都能看到人工智能发挥作用的地方。而今天，汽车的车机系统，以及人机交互界面，充当了一个非常好的 AI 交互窗口，HMI 的设计和交互以及体验都发生了深刻的变革。

在以往，燃油车统治的时代里，汽车的交互大部分通过物理按键来完成。你要对车的功能进行管理和驱动，都会比较依赖于机械结构。随后电子化开始进入到汽车内部，我们看到了一些车子有了一些电子操控界面，但局限于技术和时代，还只是启蒙阶段。

而随着芯片、通信技术、软件、异形多元化的液晶屏幕的发展，车子的功能可以更多地通过软件和界面进行呈现，用户和车辆的交互变得更加智能化。在最初的阶段，交互的内容和方式也比较固定，但随着人工智能的介入，一切开始变得更具革命性。

在车机和人机界面发展之初，并没有很复杂的效果，一些语音指令只能以特定的语句唤醒，并且还会出现听不懂的情况。随着人工智能的进入，更多的大模型被整合到车机系统里，这时候你可以通过自然语言和车机进行交互。而随着可动态变化的HMI以及无界屏幕等概念开始量产落地，人机界面所需要承载的信息就非常多元化，这时候你要处理过载信息如何以更加简洁优雅的形式呈现给用户，使得用户能够更精准有效地掌控信息。

我们采访了CpsuleTech 产品总监黄方闻，来了解他对AI 推动汽车人机界面设计变革的理解。CapsuleTech科技已经组建了一支跨专业的复合型团队，成员涵盖体验设计师、产品经理、用户研究员、开发工程师、视觉设计师、算法工程师等，团队成形的时间节点在人工智能起势之初，代表着他们很早就判断到了这个技术趋势。

黄方闻表示，在汽车人机界面进入到 AI OS 阶段时候，人和汽车将形成一个共融体，这时候要思考如何和这个超级智能和谐相处，并且在这一过程中更好地驾驭汽车。这就对车机的设计提出了新的挑战，同时要兼顾体验上的优化。

CpsuleTech 发现，通过对过去深度合作的车企案例进行复盘，真正的创新突破表现在将 AI 悄无声息地融合到系统中。也就是说，要让用户在使用的时候不要明显感知到 AI 的存在，不需要主动想起 AI。换一个角度理解，就是不要让用户在使用过程中很明显地感受到 AI 的存在，而是非常柔和和无感地，自然的融入人工智能的技术。

CpsuleTech 产品总监黄方闻解释到，AI 已经在影响变革过程，他们依然将汽车人机界面设计的核心归结到以人为本的朴素理念。设计的出发点和最终归宿始终应该是人，让人的感受和需求在这个过程中被充分照顾到，就能设计出优秀的产品。去掉 AI 层，实际上整车的HMI技术架构依然完整。在把人工智能技术融入汽车人机界面设计的过程中，要照顾到核心需求，技术虽然重要，但是技术要服务于人的需求。

当然，技术都具有两面性，对于用户来说，接受 AI 也会带来两种情况。一种是过分依赖，一种是拒绝信任。这个时候，就需要在产品的打磨过程中去寻找平衡点。要让用户在使用产品过程中的体验既能清晰理解 AI 决策过程，又能够充分信任 AI。

另外，AI 的大规模应用，肯定也会带来一定的同质化问题。如何在这个过程中，让汽车人机界面显得更具特色，富有差异性，也值得思考。在这点上，黄方闻表示，他们的团队相对于直接回答应该怎么做，会先花一部分时间提前思考如何与众不同。在确保能够实现产品体验的同时，又让产品独具一格。在AI时代，智能驾舱设计师的门槛不仅没有降低，反而会比以前更高，这对设计师们也提出了更高的从业要求。

安全问题肯定是汽车行业最重要的关注点。CpsuleTech 产品总监黄方闻表示，在大 AI 时代，如何构建可信度、防止数据滥用、制定熔断机制上多花时间思考，让用户更安全地使用汽车，一直都是重中之重。以防范数据滥用为出发点，公司耗费大量精力开展模型的本地化部署工作，并在端侧模型领域进行资源投入。这一举措不仅增强了数据安全性，提高了响应速度，还让公司察觉到边缘计算所蕴含的潜在价值。展望未来，公司会进一步加大在该领域的投入力度。

AI 在推动汽车人机界面设计方面有着重要的驱动作用，但在这个过程中，也要兼顾以人为本的理念。整个行业都在拥抱智能座舱，也把安全视为重要的一环，汽车人机界面设计的新征程才刚刚开启。黄方闻表示，汽车行业在AI时代的发展依然充满着极大的机遇，CpsuleTech 愿意和更多同行交流，共同推进创新和发展。

而对于消费者和用户来说，随着大模型和算力的提升，座舱屏幕的更加多样化，汽车人机界面也不断突破，AI 也不断融入汽车产品。这必然是个波澜壮阔的新时代，很多未知的体验在未来等着。