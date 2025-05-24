BEYOND Expo 2025 开幕了，如果你保持着好奇心，却分身乏术无法如期来到澳门亲自体验的话，可以跟随我的镜头，一起来看看这回有什么有趣瞬间。

预告，接下来你将看到：会飞的手表、赛博金鱼、神秘的围桌仪式。

话不多说，我们直接看图：

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