BEYOND Expo 2025 开幕了，如果你保持着好奇心，却分身乏术无法如期来到澳门亲自体验的话，可以跟随我的镜头，一起来看看这回有什么有趣瞬间。 预告，接下来你将看到：会飞的手表、赛博金鱼、神秘的围桌仪式。 话不多说，我们直接看图： @ 今天贾跃亭回国了吗？ “姚明！“[解说员激动语气] 观众们有序排队领机器人咖啡。 在 BEYOND Expo，你可以赛博养鱼。 来了，会飞的手表。 吃饱了才能继续逛。 某种神秘仪式。 除了咖啡，还有机器人冰淇淋。 “麻烦你帮我影张相，多谢！“ 蝙蝠侠的车来了（并不是）？ 困了累了，加点（机）油。 BEYOND Expo 两位联合创始人在展区入口迎接各位参展者。 （⬆️ 前情提要） 功夫盘腿大师。 相关： 今天我才知道，在 BEYOND 现场可以跟会动的篮筐互动｜BEYOND Expo 2025现场报道 带你看看 BEYOND 展区的机器“人”｜BEYOND Expo 2025现场报道 今年没来澳门没关系，这里带你逛展区“好看”的 ｜BEYOND Expo 2025现场报道 BEYOND Expo 2025专题报道 BEYOND国际科技创新博览会 你可能会喜欢 神龙汽车自主新能源品牌示界06上市2025/05/24 18:36 高合汽车有望借助黎巴嫩资本复活2025/05/24 18:22 消费级激光雕刻机品牌 xTool 正通过 BEYOND Expo 链接中国内地市场｜BEYOND Expo 2025现场报道2025/05/24 15:31 智平方：具身机器人灵活执行多种任务，已实现商业化落地 ｜BEYOND Expo 2025现场报道2025/05/24 15:24