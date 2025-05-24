BEYOND Expo 2025 开幕了，如果你保持着好奇心，却分身乏术无法如期来到澳门亲自体验的话，可以跟随我的镜头，一起来看看这回有什么有趣瞬间。

预告，接下来你将看到：会飞的手表、赛博金鱼、神秘的围桌仪式。

话不多说，我们直接看图：

@ 今天贾跃亭回国了吗？
“姚明！“[解说员激动语气]
观众们有序排队领机器人咖啡。
在 BEYOND Expo，你可以赛博养鱼。

来了，会飞的手表。
吃饱了才能继续逛。
某种神秘仪式。

除了咖啡，还有机器人冰淇淋。
“麻烦你帮我影张相，多谢！“
蝙蝠侠的车来了（并不是）？
困了累了，加点（机）油。

BEYOND Expo 两位联合创始人在展区入口迎接各位参展者。
（⬆️ 前情提要）
功夫盘腿大师。

 

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