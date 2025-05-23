一转眼 BEYOND Expo 来到第五届，今年展区聚焦 AI、机器人、智能出行、体育科技等多个领域，展示全球科技创新的最新成果。

如果你无法亲临现场，那么我将展示部分在展区第一眼就能抓住观众眼球的产品。出发点很简单——如果你来了现场，第一时间也是会被这些内容所吸引，所以我通过这篇图文，就一并解决了你的需求。好了别多想了，继续往下看吧。