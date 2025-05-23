一转眼 BEYOND Expo 来到第五届，今年展区聚焦 AI、机器人、智能出行、体育科技等多个领域，展示全球科技创新的最新成果。 如果你无法亲临现场，那么我将展示部分在展区第一眼就能抓住观众眼球的产品。出发点很简单——如果你来了现场，第一时间也是会被这些内容所吸引，所以我通过这篇图文，就一并解决了你的需求。好了别多想了，继续往下看吧。 NBA 的展台总是很吸引人。 “陆地航母“。 对于电动汽车来说，电池总是很重要。但也不是越大越好。 你甚至可以在展区看到一棵没有叶子的树。 华为也有很大展台，不止展出手机。（我只拍了手机） 现场可以打篮球、打网球。 投篮-收球-发球一体机还可以显示命中率等信息，练球好帮手。 建筑模型展示，惊叹于其夸张且能实际实现的设计。 你可能以为展出的是轮胎，其实是便携式充气泵，越野轮胎也能胜任。 无人船的颜色搭配很吸睛。 机器人候场中。 在现场你可以让“大厨”帮你制作咖啡和其它饮品。 用游戏手柄控制小机器宠物，有点意思。 一些商品展示。 相关： 今天我才知道，在 BEYOND 现场可以跟会动的篮筐互动｜BEYOND Expo 2025现场报道 带你看看 BEYOND 展区的机器“人”｜BEYOND Expo 2025现场报道 BEYOND Expo 2025专题报道 BEYOND国际科技创新博览会 你可能会喜欢 梅花创投吴世春：“套壳”AI 缺乏护城河 警惕“机器人表演”技术泡沫｜BEYOND Expo 2025专题报道2025/05/23 12:03 高德地图联合雷鸟创新推出“AI+AR”导航技术2025/05/23 11:54 贾跃亭“现身”澳门，Faraday X 全球 CEO 马骁首度详解中美汽车新蓝图｜BEYOND Expo 2025专题报道2025/05/23 10:03 OpenAI以65亿美元收购AI设备公司io2025/05/22 20:09