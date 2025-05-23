一转眼 BEYOND Expo 来到第五届，今年展区聚焦 AI、机器人、智能出行、体育科技等多个领域，展示全球科技创新的最新成果。

如果你无法亲临现场，那么我将展示部分在展区第一眼就能抓住观众眼球的产品。出发点很简单——如果你来了现场，第一时间也是会被这些内容所吸引，所以我通过这篇图文，就一并解决了你的需求。好了别多想了，继续往下看吧。

NBA 的展台总是很吸引人。

“陆地航母“。
对于电动汽车来说，电池总是很重要。但也不是越大越好。
你甚至可以在展区看到一棵没有叶子的树。
华为也有很大展台，不止展出手机。（我只拍了手机）

现场可以打篮球、打网球。

投篮-收球-发球一体机还可以显示命中率等信息，练球好帮手。
建筑模型展示，惊叹于其夸张且能实际实现的设计。
你可能以为展出的是轮胎，其实是便携式充气泵，越野轮胎也能胜任。
无人船的颜色搭配很吸睛。
机器人候场中。
在现场你可以让“大厨”帮你制作咖啡和其它饮品。
用游戏手柄控制小机器宠物，有点意思。
一些商品展示。

 

相关：

今天我才知道，在 BEYOND 现场可以跟会动的篮筐互动｜BEYOND Expo 2025现场报道

带你看看 BEYOND 展区的机器“人”｜BEYOND Expo 2025现场报道 

BEYOND Expo 2025专题报道 BEYOND国际科技创新博览会