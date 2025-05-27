5月27日，知乎发布2025年第一季度业绩报告。报告显示，知乎一季度延续上季度的强劲势头，总营收7.3亿元，经调整净利润694万元，连续两季度实现Non-GAAP盈利。这也是知乎上市以来首次在第一季度Non-GAAP净利润层面盈利，大幅超越市场预期。

财务层面，知乎继续推进多引擎商业布局，其中付费阅读业务最大收入来源地位稳固，贡献4.18亿元营收，占比达到57.3%。营销服务和职业教育业务分别贡献1.97亿元和9453万元，占比为27%、13%。

知乎曾在2024年第四季度实现经调整净利润9707万元，首次实现全面利润转正。本季度延续季度性盈利的强劲势头，经调整净利润694万元，连续两个季度实现Non-GAAP盈利。截至第一季度末，知乎现金及现金等价物、定期存款、受限资金及短期投资合计47.7亿元。

运营层面，知乎持续巩固可信赖社区的核心价值和优势，通过知乎直答等AI应用，推动社区内容和创作生态的正循环。第一季度在月活跃用户规模基本保持的同时，日活用户使用时长达近38分钟，较去年同期增长17.6%，核心用户留存实现环比、同比提升。此外，第一季度月均付费会员继续保持上涨势头，达到1420万。