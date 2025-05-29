继2024年9月，滴滴包车上线全国后，为满足中国游客长时间、远距离、多行程的海外用车需求，滴滴海外包车应运而生。首批上线城市覆盖了新马泰日韩等十一个国家的26座城市。

与国内包车模式一致，滴滴海外包车提供标准包车服务。以新加坡为例，现有5小时100公里、8小时200公里、10小时内300公里三种套餐，车型则涵盖了舒适5座、舒适7座、豪华5座、豪华7座、奢华7座，满足不同出行人数、游览路线及消费场景需求。

用户只需要打开滴滴出行APP或微信小程序，点击滴滴包车图标，在预约包车页面选择海外板块，输入起终点和用车时间，点击立即选车后，即可选择中意的车型和套餐。

虽然选择滴滴海外包车的原因各不相同，但包车服务的优势却具有广泛的吸引力：行程自由灵活、可定制个性化路线、专属空间私密性高、还能解决行李放置难题，兼顾了旅行的自由度与便利性。数据显示，中国出境包车预计年交易额达124亿元。

具体来看，滴滴海外包车提供的中文司机服务，能够帮助语言不通的中国游客破除语言壁垒，了解当地风土人情。除了中文司机外，滴滴海外包车页面中文展示，对于有语言困扰的用户十分友好，无需再为看不懂外文界面而烦恼，操作起来也更得心应手。

对于不少用户而言，每次出境前绑卡、换汇流程繁琐。滴滴海外包车支持微信/支付宝支付，无需绑卡、无需计算汇率，支付省心，免去了换汇损失、找零不便等烦恼。

对于商旅用户而言，滴滴海外包车还具备极速开票功能。行程结束后，用户可以立即在订单详情页申请行程凭证，简化报销流程。