5月23日，珠海市印发《珠海市推动人工智能与机器人产业高质量发展若干措施》，以11条政策措施强化算力、算法、数据等新型生产要素供给，推动产业发展。针对大模型研发算力成本高、初创企业资金短缺问题，珠海依托“云上智城”搭建数字化赋能平台，企业可租用算力、调用模型工具。同时设立5亿元“算力券”和1亿元“模型券”，符合条件企业每年最高可获1000万元“算力券”与100万元“模型券”支持，并对通过国家网信办备案的人工智能服务给予奖励。

珠海开展“揭榜挂帅”，对机器人关键核心技术攻关资助最高3000万元；在人工智能与机器人领域，鼓励建设创新中心，对机器人数据训练场等载体资助最高1000万元，获评国家级、省级制造业创新中心再获最高1000万元和500万元配套支持；对国家级单项冠军、专精特新“小巨人”企业，分别奖励最高180万元和100万元。

珠海实施“人工智能+”行动，对智能工厂等数字化转型项目支持最高100万元；推动智能终端产品发展，对标杆产品企业支持最高100万元；鼓励新技术“首发首秀”，对优质场景落地方案奖励最高50万元。此外，发挥800亿元新质生产力基金作用，设立总授信额度不低于100亿元产业信贷支持体系，为企业提供全周期金融保障。