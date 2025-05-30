5月30日，记者就近日多家媒体报道的上海总部LOGO拆除、“债转股”方案失败及国资股东动议罢免哪吒汽车创始人、董事长兼CEO方运舟等消息，向哪吒汽车方面求证，大体得到否定回答。

5月29日，哪吒汽车上海总部外墙“哪吒汽车”LOGO及哪吒体验中心标志被拆除，哪吒汽车品牌中心人士向记者解释称，是因为写字楼（租期）到期了，物业正常进行拆除工作。

值得注意的是，有媒体将哪吒汽车上海总部误写成“位于长宁区”，该人士指出，“我们在普陀区，从来也没在长宁待过。”

对于更换办公地点是出于员工人数变少的原因，该人士表示目前飞书显示的员工人数为907人，除去部分离职暂未注销飞书的员工，现在常驻总部的员工大概还剩几百人。

“公司出现问题，薪资肯定有欠发的”，但据其了解的工资发放情况，都不是媒体报道的“大部分员工只能收到上海最低工资标准2690元”一数，“我和我朋友都不是，有售后的同事甚至补了工资”。

针对“债转股方案失败”，有报道称哪吒汽车欠供应商的总款项约60亿元，此前的3月25日，哪吒汽车已与百余家供应商达成超20亿元债转股协议。投资方原定需化解一半的债务即30亿元，才愿意提供新的资金。对此，上述品牌人士表示：“债转股方案是没有KPI的，这是企业自救的方案，不涉及到别的。”

而对于哪吒汽车母公司合众新能源汽车的国有投资方股东，酝酿动议召开董事会罢免方运舟一事，该人士回应称：“不存在。国资股东在和我们一起救公司。”融资方面，“其实一直没停过，只是没有进一步进展”。

来源：银柿财经