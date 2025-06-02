任天堂 Switch 2 是一款社交利器。在这款二世代主机的升级中，任天堂将硬件性能提升的核心聚焦于支持大规模多人联机体验。Joy-Con 手柄上新增的 C 键可让你立即加入群聊，并支持共享屏幕游戏。任天堂会员在线服务（Nintendo Switch Online）的功能扩展将为老游戏注入新维度，例如在《塞尔达传说 王国之泪》中实现自动建造数据共享。

正如制作人河本浩一（Kouichi Kawamoto）在任天堂发布会后的”Ask the Developer”访谈中透露，Switch 2 的开发理念源于”儿时在朋友家或学生活动室与伙伴们各自携带主机共游”的记忆。其核心目标是打造一个全年龄段安全无阻的社区化游戏环境，重现无缝衔接的多人同乐体验。

这份宣传方案纸面上看起来和谐自然，但根据 Switch 2 的硬件介绍视频来看，实际操作起来却感觉很怪异。受 2020 年初那场经历——当时我们很多人都宅在家里玩《集合啦！动物森友会》——的启发，任天堂有意无意地优化了 Switch 2，以应对下一次全球停摆。

据河本透露，Switch 2 的研发工作于 2019 年正式启动，早期重点是通过技术升级提升软件性能。然而开发进程很快受到新冠疫情影响——隔离政策迫使任天堂团队与全球无数企业一样转为居家办公。正是在这种远程协作的挫折中，催生了 Switch 2 的核心功能之一：GameChat。

“当时，我们和团队使用视频会议系统来检查正在开发的软件，但视频会议系统内置的屏幕共享功能每次只能分享一个游戏画面，”河本在Ask the Developer 访谈中回忆道。“于是我们让每个人把游戏画面怼在摄像头前代替人脸——当画面拼在一起时，就像大家带着各自的主机共处一室玩游戏，这种体验特别有趣。基于这个灵感，我们提议在 Switch 2 中加入玩家间实时共享游戏画面的功能。”

任天堂发布的一段演示视频显示，GameChat 的功能体验与腾讯会议或钉钉会议，以及国外常用的 Discord 别无二致。当玩家收到好友发起的 GameChat 邀请通知后，只需按下 C 键即可开启多画面窗口格——既能保持自己的游戏进程，又能同步观看好友的游戏画面并进行语音互动。

宣传视频展示了最多四名玩家同时参与的场景：他们既可以各自游玩单人内容，也能在《斯普拉遁 3》《马力欧派对 超级巨星》等多人游戏中联机对战。玩家通过主机内置麦克风交流，也可通过新推出的 Switch 2 摄像头配件开启视频通话。即便因某种原因需要居家隔离 2 至 12 个月，任天堂也通过这项功能确保了玩家的社交需求不断线。

从很多方面来看，任天堂都姗姗来迟。Discord 早已深耕该领域，而早在 2013 年微软就将 Skype 整合到 Xbox One 中，实现了类似派对聊天的功能。事实上，任天堂对远程游戏社交的探索并非始于 GameChat——Wii 主机曾推出过 Wii Speak 麦克风配件，Wii U 用户也曾通过专属聊天功能联络好友。但 GameChat 有望成为主机领域最纯净的社交与游戏体验融合方案，其依托任天堂封闭的朋友列表系统，能为未成年人提供更完善的保护机制。在 Switch 2 时代，物理距离再也无法阻隔好友同乐。

这与初代 Switch 的愿景形成了鲜明对比。任天堂在 2016 年发布的一则充满活力的预告片中展示了这款主机，并强调了这款混合主机的便携性。玩家既能窝在沙发里畅玩《塞尔达》，也能在机场、公园或啤酒馆拼桌等任何场景随时开启海拉鲁冒险。那些“儿时一起玩游戏”的回忆也深深地烙印在 Switch 的基因中，它强调打破客厅隔阂。而 Switch 2 的到来，任天堂将重心转移回了室内，希望我们能够更靠近电视。

任天堂并未放弃主机的便携特性，且永远不会。但 GameChat 的视频会议式设计语言，与 2016 年 Switch 发布会上展现的无界理念形成了强烈反差。在 Switch 2 宣传视频中，一群颜值出众的年轻人各自宅在 LOFT 公寓里，通过远程语音畅聊——有人玩着《塞尔达传说 智慧的再现》，有人讲解《无名之鹅》（Untitled Goose Game）的关卡设计。另一个场景里，日本女性玩家向三位好友展示她在《动物森友会》中复刻的现实披萨店，这款治愈系游戏与我们的社交现实完美呼应，毫无负面联想。

任天堂推出 GameChat 功能时，确实会引发不少争议，但话说回来，谁又能忘记 GameChat 最有意义的时代呢？隔离期间，我和好友在《马力欧赛车 8》的彩虹赛道上飞驰，同时打开微信群语音聊天互飙垃圾话。有了 Switch 2，我们将迎来 GameChat——从某种角度来说，我真希望这个功能永远用不上。

GameChat 的革新意义远不止于应对末日场景。那些分散在各省市、各国甚至各大洲的家庭，将通过《星之卡比 Air Riders》重聚温情，这种羁绊远比匆匆 FaceTime 寒暄更深挚。魂系游戏拥趸们将在《The Duskbloods》的未知冒险中，隔着屏幕体验血脉偾张的嘶吼狂欢。所有这一切，都将在熟悉的居家环境中发生——同一个住所，同一面墙壁，同一张沙发，以及那份挥之不去的熟悉感。

任天堂打造的这台主机，既能满足隔离时期的社交需求，又保留了掌机模式——在还能自由出行的日子里，我定会带着它走向户外。