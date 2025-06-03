谈到电脑，去除一些小众的系统，我们通常是在谈论MacOS 和Windows 电脑，这两者被称为主流电脑的两级，当然还有一个Linux。而现在，华为打造的鸿蒙电脑系统希望在两个主要产品线中撕开一个口，做出突破。

实际上，鸿蒙电脑也出了一款相对便宜的产品Matebook Pro，但这款产品用的材料并不是很显眼，是传统的笔记本电脑形态，显然更多的是为了走量而做的妥协。而大家更关注的是MateBook Fold非凡大师版本。

应用商城的排列逻辑比较清晰，左侧是大的分类，右侧是列表和应用详情页。

折叠之后的上屏幕，下虚拟键盘模式。

展开来之后，变成一个大的平板模式，也可以将后面的支架立起来，搭配蓝牙物理键盘使用。

在这样的布局下，你需要一套物理键盘和鼠标，更方便操作。

右上角往下拉，可以看到控制中心的快捷键，排列的逻辑基本上和手机差不多。

MateBook Fold非凡大师版本从形态上来说，给于了这台电脑多种的使用场景适配。做工来说，也是向豪华靠拢，用的是类似皮革的工艺，加上一个一体式支架。

折叠起来，MateBook Fold 就变成一个笔记本电脑的形式，13 寸的规格。由于是触控屏幕，下方的屏幕可以变成虚拟键盘。你也可以直接把键盘放到下方屏幕，变成物理键盘和屏幕的组合。但是物理键盘的使用要注意，不要向下方按压，免得压坏屏幕。从做工上来看，还是比较细腻的，屏幕的折叠铰链阻尼适中。

虚拟键盘打开之后，也可以选择键盘的主题，以及是否打开虚拟键盘的震动反馈，还能打开按键音。从触感来说，当然不能和物理键盘比较，但是也能较快找到键位。键盘上有一个小艺的快捷唤醒按键。

文件管理器的布局和逻辑也和市场上的其它电脑基本一样，只是图标设计的略有不同。

也能进行已经打开窗口的排列，你可以直接触控切换到想要使用的应用。这个逻辑和 Windows 及 MacOS 差不多。

上方和下方也可以同步用来显示内容，可以分开来处理不同的任务。如果是视频剪辑人员，上方可以显示内容，下面显示时间条，工作可视的面积增大。从预装的剪映软件体验来看，剪辑部分略微有些慢，应该还需要再优化；看抖音视频的话，则比较流畅。

再来看下界面。HarmonyOS 5 的界面分成了两个主题，实际上你可以看到它有点类似Windows 和MacOS 的界面布局，毕竟这两个系统在前面，鸿蒙系统的设计照顾了这两个系统的迁移用户习惯。

当然，鸿蒙电脑已经卖出了非常坚实的一步。围绕鸿蒙，华为打造了很多周边产品，首先在硬件领域打造了生态，包括手机、手表、车机、家居产品等等。

从某种程度上，你可以用配上鸿蒙的电子全家桶，实现无缝的切换管理。通过超级终端功能，用户可以在多种设备间无缝切换任务，实现“一处连接，处处畅通”。其中比较吸引人的是支持手机、平板与电脑共享键鼠、跨屏拖拽文件（传输速度达160MB/s）。

生态很关键，才 60 赫兹刷新率的 iPhone 16 看过去硬件规格平平无奇，也没有很大的电量和屏幕，但就是可以获得市场最畅销的机型头衔。这里显然用户买的不是硬件堆叠本身，丰富健全的生态软件是基石。

从目前来看，HarmonyOS 5 适配的1000余款应用已涵盖办公、影音、教育、金融等核心场景。对于一些办公人士来说，WPS、钉钉、QQ音乐等高频应用已经有了，而社交、娱乐等基础需求，也有应用满足，当然功能性暂时没有全满足。

虽然应用不够，但是 AI 可以弥补一些能力，“小艺”可自动生成PPT、整理会议纪要，结合盘古大模型实现文档智能解析，可以应付大部分办公需求。快捷键可以很快将小艺唤醒进行任务的询问处理，未来随着大模型的不断优化成熟，能协助完成的功能将会不断增加。

那么如果要临时打开一些Windows 应用怎么办？用户在从传统Windows电脑换成鸿蒙电脑时，可能会遇到一些应用程序只有Windows版本没有鸿蒙原生版本的问题，或者有些文档只能在特定的Windows应用中打开的问题。

这时用户可以在鸿蒙电脑上安装铠大师虚拟机（另外一个虚拟机是 Oseasy 虚拟机），在鸿蒙电脑上运行Windows，需要注意的是这是ARM 版本。

但是通过虚拟机，并无法完全发挥硬件性能。其中，游戏类：PC客户端游戏、各种安卓模拟器、Steam、WeGame、战网等暂时无法支持。因为虚拟机暂时还不支持过于依赖显卡的应用和游戏。还有一些没有适配Windows ARM版本的软件，运行时会导致虚拟机卡顿。

测试了下，在虚拟机中打开 Windows 应用商城，还是会看到闪退的情况。所以只能当一个应急。但是可以在这个虚拟机里面连接打印机。

从铠大师虚拟机本身来说，也做了一些基础的应用供 Windows 用户使用，目前仅能满足一些基础的办公需求。未来随着用户和时间的推移，可以支持的应用会增加，这就取决于鸿蒙生态的成长速度。

回到应用本身，客观来讲鸿蒙电脑可以满足基本的使用，尤其一些政务，行政等部门，如果是高层做一些轻办公是完全可以的。但如果要用一些生产力工具，还是需要时间来构建。

就鸿蒙本身来说，政务领域的数字化转型，企业在智能化升级过程中的需求在前期的适配推广非常关键。以点带面，随着后期生态应用的构建，才会吸引更多的消费级用户进行迁移。当然，周边配套硬件产品，比如手机平板的销售提升，也能让鸿蒙电脑的生态产生拉力，吸引用户。

目前鸿蒙专属电脑生态应用加速适配150+，融合生态应用已完成适配1000+，融合生态应用加速适配2000+；鸿蒙电脑已支持1100+款外部设备连接，包括标准外设800+，非标准外设300+。这只是完成了第一步，当然也很关键的一步。

HarmonyOS 5目前是撕开了市场的一个口子，至于能否杀出一条血路，生存并成长起来，还需要不断努力。