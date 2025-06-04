美东时间6月3日，英伟达股价上涨近3%，达141.22美元，超越微软再次成为全球市值最高的上市公司。截至美股收盘，英伟达市值为3.45万亿美元，微软市值则为3.44万亿美元，两者旗鼓相当。

5月末，英伟达刚刚发布了2026财年第一财季财报，营收同比增长近70%，达到440亿美，其中数据中心业务营收同比大增73%，达到391亿美元，均超分析师预期。尽管受到特朗普政府H20禁令等因素影响，导致净利润下降15%，但市场对其未来增长前景保持信心。具体来看，英伟达的Blackwell架构芯片业绩已占其数据中心业务收入的近70%。微软等公司已大量部署该芯片，并计划进一步扩大部署量。

此外，英伟达还积极拓展与全球各地企业的合作，如与沙特AI企业Humain合作建设AI工厂，与多个战略伙伴共同建设 “星际之门阿联酋” AI基础设施集群等。这些合作一定程度上为英伟达带来新的业务增长点，有助于巩固其在全球AI芯片市场的统治地位。

英伟达首次登上全球市值第一是在去年6月，当时其市值达3.34万亿美元，超越微软和苹果，成为全球市值最高的上市公司。第二次则是在今年1月21日，英伟达总市值达到近3.449万亿美元，超过苹果公司3.33万亿美元的市值站上首位。

由于市场竞争及出口管制等多种因素，英伟达要想长期保持这一成绩并不容易，这也促使全球市值前三的排名不断变化。微软凭借其稳定的业务和盈利能力时常位居前列，苹果则一直以其庞大的用户基础和稳定的业绩表现保持着较高的市值。

来源：界面