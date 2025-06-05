Switch 2 首发第一方游戏太少了，其实我有点惊讶。毕竟游戏主机的护航作品可是非常重要的一环。但我总觉得少了些什么，比如缺少一款能够（与《马力欧赛车》一起）同时吸引大众用户与核心玩家的大型新《马力欧》或《塞尔达》游戏。

不过，请耐心听我说，如果《咚奇刚 蕉力全开》就是那样一款游戏呢？

让我们先回头看看。任天堂 Switch 的成功在很大程度上归功于其 1.5 亿的销量，实在是令人印象深刻。但它并没有比其他时期高出很多。

在上一代（Wii U 和 3DS）中，任天堂的硬件销量令人失望，仅为 9000 万台。但在再上一代（Wii + DS）中，销量超过了 2.5 亿台；再往前一代（GameCube + GBA）是 1 亿台；而在 20 世纪 90 年代，包括 N64、SNES 和 GameBoy 在内，任天堂销售了 2 亿台设备。作为单一产品，Switch 是有史以来最成功的游戏机之一。但如果你从更全面的角度来看待任天堂的硬件业务，那么在八年内销售 1.5 亿台机器固然很棒，但并非前所未闻。

我认为 Switch 真正为任天堂带来的贡献在于 IP。在《塞尔达传说 旷野之息》发布之前，最畅销的塞尔达游戏仅售出了 900 万份（2006 年的《黄昏公主》），而《旷野之息》的销量几乎是它的四倍。

《超级马力欧 奥德赛》的销量比之前最畅销的 3D 马力欧游戏还要多出一倍不止。《动物森友会》的销量也达到了该系列以往最畅销作品的三倍。还有《马力欧赛车》《宝可梦》《路易吉洋馆》……甚至一些相对小众的 IP，如《皮克敏》《火焰纹章》《星之卡比》，如今都比八年前呈现指数级增长。

正是这种系列游戏的成长，使得任天堂得以转型为一家像迪士尼那样的娱乐巨头。乐高积木、主题公园、电影、现场活动、博物馆……甚至是闹钟。没错，任天堂一直都有很强的授权业务，但现在它自己做了很多事。它参与了那些乐高积木套装的联合开发，共同制作了电影，制造了闹钟，还设计了主题公园。

仍有一些品牌在 Switch 时代增长乏力，这对任天堂来说仍然是个机会。其中之一便是《密特罗德》，在 Switch 时代，任天堂推出了一款（非常出色的）2D 游戏和一款（同样出色的）重制版，按照《密特罗德》的标准，两款游戏都表现不俗。但《密特罗德究极 4 穿越未知》（Metroid Prime 4 Beyond），这款今年推出的跨越 Switch 1 和 2 代的全新 3D《密特罗德》游戏，是该系列十五年来最大规模的发行。

我认为最大的机会可能是在《咚奇刚》身上。这个角色在 2023 年票房达 10 亿美元的《超级马力欧兄弟大电影》中担任了重要角色，而且超级任天堂世界刚刚开放了一个以咚奇刚为主题的新园区。然而，就游戏而言，除了几次客串和几款重制版外，咚奇刚在 Switch 时代基本销声匿迹。

所以我非常期待看到任天堂在《咚奇刚》新作中会投入多大的力度。因为像这样一个 IP 的成功，将比硬件销量更能决定 Switch 2 这一代的成功程度。