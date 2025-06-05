动点出海获悉，总部位于新加坡的财富管理平台Syfe近日宣布，完成了总额达8000万美元的C轮融资。

据悉，此轮融资包括去年8月完成的2700万美元C1轮融资，以及近期新增的5300万美元全股权C2轮融资。Syfe称，此次融资中，公司的整体估值“大幅上升”，但并未透露具体数额。

根据声明，最新的C2轮融资由两家英国家族办公室领投，现有投资方Valar Ventures与Unbound继续参投。融资完成后，Syfe累计融资总额已达1.32亿美元。

如我方此前报道指出，Syfe成立于17年，并于19年推出其投资平台移动应用，旨在通过旗下投资平台为用户提供投资组合管理、经纪服务以及现金管理解决方案。

同上次一样，Syfe也在本次融资中强调了融资背景。Syfe称，此次融资是在亚太资本市场持续承压的背景下完成的。根据公开数据，25年一季度已成为该地区自14年以来最为低迷的融资季度，风险资本愈发趋于谨慎。于此，公司所获的的国际投资也是“对该地区新兴大众富裕阶层的强烈认可”。

从这一点出发，Syfe认为，在新加坡、中国香港和澳大利亚市场，几乎一半的成年人属于“大众富裕阶层”——拥有几百到几百万美元的可投资资产，并且这个阶层正在快速增长。对此，Syfe正抱有强烈信心。

Syfe透露，在市场表现方面，平台资产管理规模已突破100亿美元，用户规模达25万（截至去年10月，作为对比，在去年8月份的报道中，这一数字为超10万）。此外，Syfe也指出，今年以来，平台在我国香港市场的业务规模也已实现翻番。

展望未来，Syfe将继续通过技术投入优化运内部营效率，提升平台服务自动化与智能化程度，并在关键岗位进行有针对性的能力补强。